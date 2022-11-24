Проиграл суд жене и начал ее преследовать: всё, что известно о стрелявшем мужчине в Крымске

Сегодня, 24 ноября, мужчина устроил стрельбу возле торгового центра в Крымске, в результате чего погибли четыре человека, включая самого стрелявшего. В правоохранительных органах подтвердили, что стрелявшим был местный житель Владимир Жиров — рассказываем всё, что о нём известно.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Жиров начал разводиться с женой в 2019 году, и семья долго не могла поделить совместно нажитое имущество. Бывшая супруга Владимира вместе с сыном продала квартиру, и мужчина посчитал эту схему обманом и попыткой вывести совместно нажитые деньги. Он утверждал, что сын болеет шизофренией, поэтому сам распоряжаться финансами не мог. Но экс-супруга смогла доказать, что деньги Жирову не принадлежат, а в психдиспансере их сын был лишь один раз — в 2009 году, и после этого живет обычной жизнью.
Судя по карточке из суда по делу семьи Жировых, в мае этого года Владимир подал в суд на сына — в ответ на иск бывшей супруги от апреля. На суде ответчиком также выступала жена Жирова. Утром 24 ноября суд отказал Владимиру в удовлетворении его жалобы. После этого Жиров начал преследовать бывшую супругу и угрожать. Женщина успела забежать в торговый центр и попросить помощи у прохожих. За экс-супругу Жирова заступился один из посетителей, после чего мужчина достал оружие и начал стрелять. Следственный комитет привел подробности стрельбы — в ведомстве заявили, что мужчина был знаком по крайней мере с двумя убитыми и испытывал к ним «неприязненные отношения».
— По предварительным данным, сегодня, находясь на улице Синева в городе Крымске,
Затем Жиров убил третьего мужчину, личность которого пока не установлена, ранил четвертого (
— С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья
СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после стрельбы в Крымске. Все подробности о случившемся мы собираем в онлайн-трансляции.