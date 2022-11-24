Проиграл суд жене и начал ее преследовать: всё, что известно о стрелявшем мужчине в Крымске

Сегодня, 24 ноября, мужчина устроил стрельбу возле торгового центра в Крымске, в результате чего погибли четыре человека, включая самого стрелявшего. В правоохранительных органах подтвердили, что стрелявшим был местный житель Владимир Жиров — рассказываем всё, что о нём известно.



Как сообщает телеграм-канал Mash, Жиров начал разводиться с женой в 2019 году, и семья долго не могла поделить совместно нажитое имущество. Бывшая супруга Владимира вместе с сыном продала квартиру, и мужчина посчитал эту схему обманом и попыткой вывести совместно нажитые деньги. Он утверждал, что сын болеет шизофренией, поэтому сам распоряжаться финансами не мог. Но экс-супруга смогла доказать, что деньги Жирову не принадлежат, а в психдиспансере их сын был лишь один раз — в 2009 году, и после этого живет обычной жизнью.