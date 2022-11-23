Почему при ремонте холодильника в новосибирской квартире мог взорваться газ? Отвечает эксперт

Баллон с газом мог взорваться из-за нарушений техники безопасности при ремонте холодильника на Титова. Стало известно, что баллон принес для работы мастер.

— Любой холодильник, морозильник, кондиционер, система охлаждения в автомобилях, все что предназначено для охлаждения работает на хладонах — фреонах, специфических газах. Их основная суть, что при смене агрегатного состояния из газообразного в жидкое и наоборот они сильно меняют температуру, охлаждаются, — объяснил Михаил Мезенцев, общественник, который несколько лет профессионально занимался системами кондиционирования. — Такая система охлаждения имеет высокое давление, поэтому все соединения паяные.