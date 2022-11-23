Почему при ремонте холодильника в новосибирской квартире мог взорваться газ? Отвечает эксперт

Баллон с газом мог взорваться из-за нарушений техники безопасности при ремонте холодильника на Титова. Стало известно, что баллон принес для работы мастер.
— Любой холодильник, морозильник, кондиционер, система охлаждения в автомобилях, все что предназначено для охлаждения работает на хладонах — фреонах, специфических газах. Их основная суть, что при смене агрегатного состояния из газообразного в жидкое и наоборот они сильно меняют температуру, охлаждаются, — объяснил Михаил Мезенцев, общественник, который несколько лет профессионально занимался системами кондиционирования. — Такая система охлаждения имеет высокое давление, поэтому все соединения паяные.
Именно из-за спаянных элементов для работы с холодильником мастеру понадобился баллон.
— Для того, чтобы качественно паять соединения, чаще всего используются газовые горелки. При ремонте холодильника они тоже используются. Баллон, скорее всего, был не огромный. Судя по всему, была нарушена техника безопасности, что-то с баллоном произошло, какая-то ошибка допущена в работе. Сейчас в этом должны специалисты разбираться, — добавил специалист.
Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после взрыва и пожара. Погибший — мастер, который и ремонтировал холодильник.
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