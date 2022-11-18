«Крузак» на встречке. Как живет чемпион по ездовому спорту, который стал инвалидом и вдовцом после ДТП с чиновником

— Сейчас мне не нужны его извинения, — тихо говорит Александр, отводит взгляд и аккуратно встает, опираясь на трость. После аварии он не может нормально ходить: у него были раздроблены голеностопный и тазобедренный суставы. В свои
ДТП, которое унесло жизнь 31-летней женщины, произошло 12 декабря 2021 года. В четырех километрах от Тюмени лоб в лоб столкнулись Land Cruiser 200 и Volvo XC60. Два тяжеловесных внедорожника превратились в консервные банки: Анна Ильиных и хаски по кличке Грей погибли на месте. Водители авто попали в больницу с тяжелейшими травмами. За рулем Volvo был бизнесмен Александр Дудин, а «крузаком» управлял Игорь Нисковских — глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора.
Следствие по этой аварии идет уже почти год. Несмотря на то что Land Cruiser сам выехал на встречную полосу, Игорь Нисковских проходит по делу как пострадавший. По его версии, трагедия произошла из-за другого водителя, который подрезал его незадолго до столкновения с Volvo. Нисковских уверяет, что он пытался избежать касания с ним и попал в неконтролируемый занос, который и закончился аварией. Родные погибшей Анны Ильиных не верят в это и считают, что чиновник пытается уйти от ответственности. Разбираемся в этой непростой истории и рассказываем, как сегодня живет Александр Дудин, который за несколько секунд потерял всё.
Четыре километра до дома
Александр и Анна встречались почти 10 лет и собирались пожениться. Они оба родом из Шадринска, там живут их семьи. Молодые люди хоть и жили в Тюмени, но часто приезжали в гости в Шадринск, чтобы навестить родителей и друзей. Поездки по трассе Тюмень — Курган были для них обыденностью. 11 декабря Александр, Анна и их пес Грей приехали в Шадринск на день рождения подруги. 12-го числа после обеда они выехали в Тюмень. Расстояние — 200 километров.
— За рулем был я, моя жена Анюта сидела на переднем пассажирском сиденье, а Грей — сзади на цепи. До дома мы не доехали километра четыре. В город мы заезжали в конце автоколонны, со скоростью километров 75–80 в час. Неожиданно передо мной появилась большая машина. Свет фар, удар, скрежет железа помню. Я потерял сознание. Когда я очнулся первый раз, то всей грудью лежал на Грее. Остается догадываться, что было резкое торможение и он успел перелететь. Я увидел Анюту, потряс ее рукой и отключился. Помню, что я понял, что она мертвая, — вспоминает момент трагедии Александр Дудин.
Потом он то приходил в себя, то снова терял сознание. Вспоминает, что очнулся, когда его вытаскивали из искореженного автомобиля. Он спрашивал, что случилось и где его семья. Очевидцы не могли сказать горькую правду: про Анюту просто молчали, а про хаски соврали, что убежал в лес. В следующий раз Александр пришел в сознание уже в больнице, где его осматривал врач. Там его экстренно прооперировали: травмы были тяжелые.
— У меня был раздроблен голеностопный сустав. Кости торчали наружу, пятку пришлось собирать. Раздробило также тазобедренный сустав и колени. Ушибы были дикие, особенно на месте прилегания ремня безопасности. Я был весь синий и фиолетовый. Но часть груди, которой я лежал на Грее, была светлая. Он принял основную силу удара на себя и ценой своей жизни спас мою, — рассказал Александр, едва сдерживая слезы.
Вторая встреча водителей
Окончательно пришел в себя Александр уже после операции. Некоторое время он лежал в реанимации, а потом его перевели в обычную палату. Там он увидел мужчину с похожими травмами. Ему было лет 45–50 на вид.
— Я спокойно задал ему вопрос: «Травмы у нас похожи. Вы откуда?» Он ответил: «ДТП на Червишевском тракте». Я говорю: «И я с Червишевского тракта». Тут мы оба поняли, кем теперь приходимся друг другу. Он резко начал оправдываться: «Меня подрезали, я невиновен». Я перебил: «Что с моей семьей?» Он замолчал, на остальные вопросы отвечать не стал. Врачи оперативно меня из палаты убрали. Это был Игорь Нисковских, водитель Land Cruiser 200, который врезался в нас, — сухо отметил наш собеседник.
По словам Александра Дудина, больше они не виделись и не говорили. За 11 месяцев следствия ни Игорь Нисковских, ни его представители не выходили на связь. Хотя такая бессердечность и шокировала Александра, ему было не до этого. Три месяца он провел в стационаре: перенес две операции, вытяжку суставов, ношение аппарата Илизарова. Сейчас он проходит реабилитацию, но его здоровье уже никогда не будет прежним.
— Я буду сидеть на таблетках до конца моих дней. Я полностью потерял здоровье. Я инвалид. Пока не получил группу, но, скорее всего, будет третья. Я стараюсь не чувствовать себя инвалидом, занимаюсь жесткой реабилитацией, усиленной. Приходится постоянно тратить десятки тысяч рублей на уколы в суставы. Без них уже не смогу. Я наблюдаюсь у трех травматологов. Они говорят, что о спорте можно забыть. Тазобедренный сустав болит при нагрузках, даже если пройду 300 метров. С тростью долго не ходил. Но купил ее, потому что сустав не выдерживает. Он начинает опухать, были и тромбы в венах. Кровоток уже не тот, — описал свое состояние Александр Дудин.
Затянувшееся расследование и третий участник ДТП
Еще в больнице Александр Дудин впервые дал показания следователю. Уголовное дело завели по части 3 статьи 264 УК РФ*. Он вспоминает, что в разговоре от следователя прозвучала фраза: «А почему вы считаете виновным Нисковских?» Оказалось, что, по текущей версии следствия, подозреваемым является совсем другой человек. Это водитель Toyota Land Cruiser Prado, который ехал в сторону Тюмени впереди колонны. Считается, что он пытался пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался Land Cruiser 200. Игорь Нисковских среагировал на препятствие и ушел вправо, на обочину. «Крузаки» не встретились: Prado поехал дальше. Чиновник вернулся на свою полосу, но потерял управление. Машину потащило на встречку — прямо в последний автомобиль колонны. Это и был Volvo Александра Дудина.
— По сей день Нисковских является потерпевшим. И каждый раз следователь говорит, что виновен водитель Toyota Land Cruiser Prado. Им управлял житель Исетского Владимир Иващенко. Это странно, ведь в момент столкновения наших авто он уже уехал более чем за 200 метров, — рассуждает Александр Дудин.
* Часть 3 статьи 264 УК РФ: «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
С пострадавшим согласен и отец погибшей девушки Игорь Ильиных. Он отметил, что никакого контакта между «крузаками» не было. По его мнению, Иващенко создал опасную ситуацию, а Нисковских уже превратил ее в аварийную. Ильиных пытается добиться справедливого следствия: он писал прокурорам города и области, начальнику областного следственного управления, следователю.
— На всё приходят отписки. А дело-то не настолько сложное! В силу своей квалификации и своих профессиональных обязанностей эти люди не могут не понимать степень участия в ДТП Нисковских. Несмотря на это, он до сих пор является потерпевшим. Что говорит о том, что расследование идет каким-то странным образом. Во-первых, в ПДД четко указано, что при возникновении угрозы водитель должен сбавить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства. Во-вторых, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он невиновен в силу своей должности. Обычный человек бы уже отбывал наказание, — уверен Игорь Ильиных, отец погибшей Анны Ильиных.
Игорь Ильиных не верит результатам экспертизы, которую провело следствие. Его возмутило и то, что следственный эксперимент провели без участия Александра Дудина и Владимира Иващенко. Его также не устраивает то, что даже после многократных ходатайств следствие не сочло необходимым установить расстояние между автомобилями в момент начала выполнения маневрирования Нисковских.
— Да, меня на следственный эксперимент не приглашали, — подтвердил Александр. — Следствие идет где-то в параллельной со мной реальности. Следователю задаю вопрос — в ответ стена. Вопрос — стена. Я понимаю, что кто-то должен взять контроль за этим делом. А с Игорем Нисковских мне больше нечего обсуждать. Бывают потерпевшие, которые денег хотят или выжать выгоду из такой ситуации. Мне выгода не нужна. Мне нужна справедливость. Пускай он зайдет на скамью подсудимых и суд решит, кто он. Сейчас мне уже не нужны его извинения — прошел почти год. Если бы человеческое отношение было сразу, то мог бы быть диалог. Больше это невозможно, — добавил мужчина.
Что говорят Игорь Нисковских и Владимир Иващенко?
Игорь Нисковских отказался от общения с редакцией 72.RU. Приводим фрагмент комментария официального представителя Ростехнадзора, который был опубликован 25 декабря 2021 года. Андрей Виль сообщает, что руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора стал пострадавшим в ДТП. От лица ведомства он также принес соболезнования семье Анны Ильиных. Однако никто из близких девушки их не получил ни словесно, ни письменно.
— По предварительной версии, предполагаемый виновник ДТП, управлявший автомобилем Prado, начал обгон по полосе встречного движения и выскочил на полосу движения автомобиля под управлением Игоря Нисковских. Пытаясь избежать лобового столкновения, Нисковских свернул к обочине, но из-за колейности и заснеженности дорожного покрытия машину развернуло, после чего в ее правую сторону врезался Volvo. Водители попавших в ДТП автомобилей правил не нарушали и соблюдали скоростной режим. Спровоцировавший аварию водитель Prado, избежав столкновения, не остановился и попытался скрыться, но его догнали свидетели ДТП, остановили и потребовали вернуться. После получения согласия отпустили. Своего обещания предполагаемый виновник ДТП не сдержал, — говорится в официальном комментарии.
Он также попросил журналистов не пытаться взять комментарий у самого Игоря Нисковских, так как это может негативно отразиться на его здоровье. В настоящее время чиновник уже вернулся на работу. Связаться с Владимиром Иващенко редакции 72.RU не удалось. Мы направили официальные запросы в его компанию ООО «Русское поле», но на момент публикации так и не получили ответы.
Мнение эксперта
Мы обратились к автоюристу Льву Воропаеву, чтобы оценить произошедшее со стороны. Ситуация совсем не однозначная. Оказалось, что в последние годы суды часто признают виновными водителей, которые не имели ни малейшего контакта с другими участниками движения. Это нормальная юридическая практика. То есть в теории аварию могли спровоцировать как Иващенко, так и Нисковских. Спор должна решить грамотная экспертиза с точно поставленными вопросами.
— Если эксперт установит, что действия водителя Land Cruiser Prado находятся в прямой причинно-следственной связи с возникшим ДТП, то будет установлена его вина в нарушении Правил дорожного движения. А значит, и вина в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264. Если он выехал на полосу встречного движения для обгона, не убедившись в безопасности своего маневра, то мог создать препятствие для движения Toyota Land Cruiser 200, что повлекло за собой выезд последнего на встречную полосу. Ему можно вменить сразу несколько нарушений пунктов ПДД: 1.5, 8.1 и 11*, — рассуждает Лев Воропаев, автоюрист.
Эксперт также должен принять во внимание поведение водителя Toyota Land Cruiser 200. Здесь встают сразу несколько ключевых вопросов: повлияла ли его скорость на произошедшее ДТП, на каком расстоянии он заметил выехавший ему навстречу автомобиль, а также имел ли он техническую возможность остановиться, не выезжая на обочину.
— Со скоростью вопрос решается также, основываясь на наличии или отсутствии причинно-следственной связи с ДТП. Обычно экспертом рассматриваются вопросы: мог бы водитель избежать аварии, если бы ехал с Х скоростью? Если ответ будет положительным, то он может быть переквалифицирован в виновного. А может быть и так, что с какой бы скоростью водитель Land Cruiser 200 ни ехал, то не смог бы избежать столкновения. Все эти теории должны тщательно проверяться экспертом-автотехником, а также следствием путем проведения следственного эксперимента, на котором должны присутствовать все участники ДТП, — добавил эксперт.
При этом существует пункт 10.1, который говорит о том, что водитель должен соблюдать скорость, позволяющую ему иметь постоянный контроль над автомобилем. А при возникновении опасности должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Этот пункт эксперты рассматривают под разным углом: некоторые требуют его неукоснительного соблюдения, а другие допускают маневрирование без снижения скорости. Потерпевшие Александр Дудин и Игорь Ильиных настаивают, что Игорь Нисковских нарушил этот пункт ПДД и обязан за это ответить перед законом.
Другое скандальное ДТП с участием чиновника
Экс-спикер гордумы Дмитрий Еремеев попал в аварию летом 2018 года. В окрестностях села Червишево депутат вылетел на встречную полосу на Toyota Land Cruiser. Иномарка Еремеева столкнулась с такси Toyota Avensis. От удара автомобиль такси загорелся, водитель и пассажир машины погибли. Сам Дмитрий Еремеев выжил. Жертвами трагедии стали
Чиновнику дали три года условно, но прокуратура дважды пыталась оспорить это решение, считая его слишком мягким. Но наказание оставили без изменений.