«Крузак» на встречке. Как живет чемпион по ездовому спорту, который стал инвалидом и вдовцом после ДТП с чиновником

ДТП, которое унесло жизнь 31-летней женщины, произошло 12 декабря 2021 года. В четырех километрах от Тюмени лоб в лоб столкнулись Land Cruiser 200 и Volvo XC60. Два тяжеловесных внедорожника превратились в консервные банки: Анна Ильиных и хаски по кличке Грей погибли на месте. Водители авто попали в больницу с тяжелейшими травмами. За рулем Volvo был бизнесмен Александр Дудин, а «крузаком» управлял Игорь Нисковских — глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Следствие по этой аварии идет уже почти год. Несмотря на то что Land Cruiser сам выехал на встречную полосу, Игорь Нисковских проходит по делу как пострадавший. По его версии, трагедия произошла из-за другого водителя, который подрезал его незадолго до столкновения с Volvo. Нисковских уверяет, что он пытался избежать касания с ним и попал в неконтролируемый занос, который и закончился аварией. Родные погибшей Анны Ильиных не верят в это и считают, что чиновник пытается уйти от ответственности. Разбираемся в этой непростой истории и рассказываем, как сегодня живет Александр Дудин, который за несколько секунд потерял всё.