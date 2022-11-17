«Раньше сам сюда привозил пациентов»: в НИИТО прооперировали врача скорой после ДТП

В Новосибирске хирурги НИИТО прооперировали врача скорой помощи Александра Семенкова. 30 октября он попал в ДТП, когда ехал на вызов.
Авария произошла утром. Машина скорой ехала по пустой дороге со скоростью 70 км/ч. На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе в нее врезалась «Тойота», которая выехала на красный свет. В результате пострадали шесть человек: медики из скорой, а также водитель и пассажир из «Тойоты».
Пострадавшего Александра Семенкова отвезли в Новосибирскую областную клиническую больницу. Там его обследовали и зашили рассеченное ухо. У мужчины были множественные переломы грудного отдела позвоночника, ребер, ушибы и ссадины. Пострадавшего решили перевести в НИИТО из-за серьезных повреждений позвоночника.
— 8 ноября врачи — травматологи-ортопеды Константин Борзых и Владимир Синявин провели хирургическое вмешательство, направленное на устранение деформации позвоночника, восстановление стабильности поврежденных сегментов, создание оптимальных условий для сращения переломов, — сообщает пресс-служба ФГБУ «Новосибирский НИИТО им.
Заживление после операции было болезненным. Через некоторое время Александр смог двигаться, а затем вставать и тренироваться ходить.
— Сейчас буду на больничном, планирую переосмыслить то, что со мной произошло. Подумать, что можно делать. Дома провести время — у меня 4 ребенка. А потом посмотрим, к работе вернуться уже хочется. Вообще не планировал, конечно, что здесь окажусь как пациент, до этого привозил сюда людей с травмами позвоночника на скорой, — цитирует пресс-служба НИИТО Александра Семенкова.
Пострадавшего выписали из больницы, он продолжит восстановление.
В конце октября НГС писал о том, что в НИИТО провели операцию космонавту Михаилу Корниенко. Он получил травму после неудачного прыжка с парашютом на день ВДВ.