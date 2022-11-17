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«Семья благополучная»: с родителями школьницы, погибшей после урока физкультуры в бассейне, работает психолог

Уполномоченная по правам ребенка взяла дело на личный контроль

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С семьей погибшей работает департамент и психолог

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Гибель восьмилетней девочки в школе № 197 в Новосибирске взяла под личный контроль уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко.

Второклассница потеряла сознание, по данным Надежды Болтенко, 15 ноября во время урока физкультуры в бассейне. Помощь ученице оказывали учитель физкультуры и медицинский работник.

Как рассказала НГС Надежда Болтенко, раньше семья жила в Барабинске. Уполномоченная по правам ребенка узнала о семье.

— С родителями не стала связываться по одной причине. С ними работает департамент и психолог. Семья благополучная, многодетная. У них было трое детей, — рассказала НГС Надежда Болтенко.

Второклассницу пытались спасти врачи в Городской детской клинической больнице, но 16 ноября стало известно, что девочка умерла. Надежда Болтенко направила запросы в Министерство здравоохранения региона и в следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, чтобы получить исчерпывающие сведения обо всех обстоятельствах произошедшего, проведении проверки по факту гибели ребенка и ее результатах.

— Я от всего сердца выражаю глубочайшие соболезнования семье. Понимаю, что для родителей потеря ребенка — это страшная трагедия и никакие слова не могут смягчить горечь утраты, — рассказала в своем телеграм-канале Надежда Болтенко.

Как добавила уполномоченная по правам ребенка, все педагоги школы имеют удостоверения о прохождении курсов оказания первой медицинской помощи.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств гибели второклассницы в Новосибирске. Следственным комитетом РФ по НСО возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас правоохранители продолжают расследование, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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