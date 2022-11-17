«Семья благополучная»: с родителями школьницы, погибшей после урока физкультуры в бассейне, работает психолог

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств гибели второклассницы в Новосибирске. Следственным комитетом РФ по НСО возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас правоохранители продолжают расследование, устанавливают обстоятельства произошедшего.