«Семья благополучная»: с родителями школьницы, погибшей после урока физкультуры в бассейне, работает психолог

Гибель восьмилетней девочки в школе
Второклассница потеряла сознание, по данным Надежды Болтенко, 15 ноября во время урока физкультуры в бассейне. Помощь ученице оказывали учитель физкультуры и медицинский работник.
Как рассказала НГС Надежда Болтенко, раньше семья жила в Барабинске. Уполномоченная по правам ребенка узнала о семье.
— С родителями не стала связываться по одной причине. С ними работает департамент и психолог. Семья благополучная, многодетная. У них было трое детей, — рассказала НГС Надежда Болтенко.
Второклассницу пытались спасти врачи в Городской детской клинической больнице, но 16 ноября стало известно, что девочка умерла. Надежда Болтенко направила запросы в Министерство здравоохранения региона и в следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, чтобы получить исчерпывающие сведения обо всех обстоятельствах произошедшего, проведении проверки по факту гибели ребенка и ее результатах.
— Я от всего сердца выражаю глубочайшие соболезнования семье. Понимаю, что для родителей потеря ребенка — это страшная трагедия и никакие слова не могут смягчить горечь утраты, — рассказала в своем телеграм-канале Надежда Болтенко.
Как добавила уполномоченная по правам ребенка, все педагоги школы имеют удостоверения о прохождении курсов оказания первой медицинской помощи.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств гибели второклассницы в Новосибирске. Следственным комитетом РФ по НСО возбуждено уголовное дело по