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Второклассница, которую нашли на дне бассейна в Новосибирске, находится в реанимации — заявление Минздрава

Инцидент произошел во время урока физкультуры

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За жизнь девочки борется бригада медиков

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Стало известно состояние второклассницы, которая чуть не утонула в школьном бассейне.

— Девочка находится в реанимации Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Многопрофильная бригада врачей борется за ее жизнь, — сообщили НГС в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября во время урока физкультуры в школе № 197. По данным правоохранителей, во время занятия в какой-то момент девочка оказалась под водой без сознания. Следователи начали проверку после инцидента.

Журналист НГС связался с руководством школы, в учебном заведении пояснили, что по данному инциденту комментариев не дают.

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