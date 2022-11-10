Эвакуация в ТЦ «Аура» прошла из-за звонка о бомбе
Сообщение о минировании оказалось ложным, торговый центр возобновил работу
Вечером 10 ноября в Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». На стойку информации ТРЦ поступил анонимный звонок о минировании.
— В 19:50 на стойку информации ТРЦ «Аура» поступил анонимный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Администрация ТРЦ незамедлительно вызвала сотрудников полиции. На место приехали кинологи с собаками. Провести обследование здания было бы невозможно без эвакуации из-за большого количества гостей, поэтому в торговом центре была объявлена эвакуация, — сообщили НГС в пресс-службе ТРЦ «Аура».
По данным организации, сообщение о взрывчатке оказалось ложным. В 22:23 ТРЦ «Аура» возобновил работу в обычном режиме.
В конце августа в терминале «Почты России» в аэропорту Толмачево произошла эвакуация. Одна из посылок вызывала подозрения у службы безопасности.