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Тема дняКак судили «банду воров» в Новосибирске
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Эвакуация в ТЦ «Аура» прошла из-за звонка о бомбе

Сообщение о минировании оказалось ложным, торговый центр возобновил работу

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Анонимный звонок поступил на стойку информации ТРЦ

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Вечером 10 ноября в Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». На стойку информации ТРЦ поступил анонимный звонок о минировании.

— В 19:50 на стойку информации ТРЦ «Аура» поступил анонимный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Администрация ТРЦ незамедлительно вызвала сотрудников полиции. На место приехали кинологи с собаками. Провести обследование здания было бы невозможно без эвакуации из-за большого количества гостей, поэтому в торговом центре была объявлена эвакуация, — сообщили НГС в пресс-службе ТРЦ «Аура».

По данным организации, сообщение о взрывчатке оказалось ложным. В 22:23 ТРЦ «Аура» возобновил работу в обычном режиме.

В конце августа в терминале «Почты России» в аэропорту Толмачево произошла эвакуация. Одна из посылок вызывала подозрения у службы безопасности.

НовосибирскТРЦ АураМинированиеЭвакуация
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