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Эвакуация прошла в ТРЦ «Аура» в Новосибирске

По словам очевидцев, из здания эвакуировались свыше 300 человек

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По словам очевидцев, звуковая тревога включилась примерно в 20:30

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В Новосибирске вечером из торгово-развлекательного центра «Аура» эвакуировали посетителей. Как рассказали НГС очевидцы, звуковая тревога включилась примерно в 20:30, здание покинули свыше 300 человек.

— Приехали с супругой покушать в ресторан. Только сели за столик и хотели сделать заказ, как включилась сигнализация и всех попросили покинуть здание. Когда вышли из ТРЦ, то перед входом стояла пожарная машина, — рассказал читатель НГС.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС, в ведомстве сообщили, что эвакуация не связана с пожаром. В пресс-службе МВД по области пообещали прокомментировать инцидент позже. С администрацией ТРЦ также не удалось связаться.

Напомним, в конце июня в ТРЦ «Аура» также прошла эвакуация. Как сообщили в МЧС, в здании произошло короткое замыкание светильника.

НовосибирскТРЦ АураЭвакуация
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