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Эвакуация прошла в ТРЦ «Аура» в Новосибирске — рассказываем, что случилось

На улицу вышли около 1000 человек

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В момент замыкания в здании находились около 1000 человек

В момент замыкания в здании находились около 1000 человек

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Сегодня утром в Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура».

— Произошло короткое замыкание светильника в 10:48, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным сообщества во «ВКонтакте» «АСТ-54», из здания вывели 400 сотрудников и 600 посетителей. НГС направил запрос в пресс-службу торгового центра, чтобы узнать подробности инцидента.

На этой неделе, 16 июня, из здания Новосибирского областного суда вывели посетителей и сотрудников. Это произошло после сообщения о минировании.

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