Эвакуация прошла в ТРЦ «Аура» в Новосибирске — рассказываем, что случилось
На улицу вышли около 1000 человек
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Сегодня утром в Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура».
— Произошло короткое замыкание светильника в 10:48, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По данным сообщества во «ВКонтакте» «АСТ-54», из здания вывели 400 сотрудников и 600 посетителей. НГС направил запрос в пресс-службу торгового центра, чтобы узнать подробности инцидента.
На этой неделе, 16 июня, из здания Новосибирского областного суда вывели посетителей и сотрудников. Это произошло после сообщения о минировании.