Посетителей и сотрудников эвакуировали из Новосибирского облсуда
В здание поступило сообщение о минировании
Днем 16 июня из здания Новосибирского областного суда на Писарева, 35 эвакуировали сотрудников и посетителей. В здание поступило сообщение о минировании.
Эту информацию НГС подтвердила руководитель нотариальной палаты Новосибирской области Надежда Афанасьева.
Об эвакуации также пишет паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».
В приемной областного суда подтвердили информацию об эвакуации. Там уточнили, что спецслужбы уже проверили здание, суд восстановил работу.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что у них нет информации об эвакуации и попросили перезвонить позже. НГС также обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии.
В январе из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в семи судах Новосибирска и пяти судах Новосибирской области.