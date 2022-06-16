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Посетителей и сотрудников эвакуировали из Новосибирского облсуда

В здание поступило сообщение о минировании

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Посетителей вывели на улицу

Посетителей вывели на улицу

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Днем 16 июня из здания Новосибирского областного суда на Писарева, 35 эвакуировали сотрудников и посетителей. В здание поступило сообщение о минировании.

Эту информацию НГС подтвердила руководитель нотариальной палаты Новосибирской области Надежда Афанасьева.

Об эвакуации также пишет паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».

В приемной областного суда подтвердили информацию об эвакуации. Там уточнили, что спецслужбы уже проверили здание, суд восстановил работу.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что у них нет информации об эвакуации и попросили перезвонить позже. НГС также обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии.

На месте работали полиция и Росгвардия

На месте работали полиция и Росгвардия

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В январе из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в семи судах Новосибирска и пяти судах Новосибирской области.

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