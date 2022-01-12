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Проверка проводится по факту сообщений о минировании судов в Новосибирске

Ситуацию на контроль взяла антитеррористическая комиссия Новосибирской области

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Пять судов в Новосибирске и семь в области были эвакуированы из-за сообщений о минировании сегодня утром

Пять судов в Новосибирске и семь в области были эвакуированы из-за сообщений о минировании сегодня утром

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Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию с сообщениями о минировании судов и налоговых служб, из-за которых сегодня утром эвакуировали эти учреждения.

— В соответствии с нормами законодательства и алгоритмами реагирования в таких ситуациях проводятся необходимые мероприятия. Правоохранительные органы обследуют областные государственные учреждения на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителя сообщения. Ситуация взята на контроль АТК, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе регионального управления Судебного департамента подтвердили факт эвакуации сотрудников судов и посетителей из-за сообщений о минировании.

— Семь судов в городе Новосибирске и пять судов в Новосибирской области получили по электронной почте сообщения о минировании, после чего из зданий были эвакуированы работники суда и посетители. В настоящее время в зданиях судов работают оперативные группы, — сообщили в региональном управлении.

В управлении Федеральной налоговой службы также подтвердили прошедшие мероприятия в связи с поступившими утром сообщениями.

— В связи с поступившим сообщением о возможном минировании сотрудниками полиции были обследованы все здания и сооружения, принадлежащие налоговым органам Новосибирской области. В некоторых мероприятия еще продолжаются, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь УФНС России в Новосибирской области Татьяна Асадчая.

Стоит отметить, что вчера похожая ситуация произошла в ГУФСИН около 18 часов. По данным источника НГС в силовых структурах, из здания управления было эвакуировано 150 сотрудников ведомства в связи с сообщением о минировании, поступившим в ГУ МВД по Новосибирской области от коллег из Москвы. Прибывшие на место полицейские с участием служебных собак обследовали здание, но ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ не обнаружили.

В Новосибирске последняя волна эвакуаций из торговых центров прошла 30 декабря около 06:00. Тогда из-за сообщений сотрудникам пришлось ждать проверки зданий несколько часов.

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