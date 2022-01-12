Проверка проводится по факту сообщений о минировании судов в Новосибирске

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию с сообщениями о минировании судов и налоговых служб, из-за которых сегодня утром эвакуировали эти учреждения.



— В соответствии с нормами законодательства и алгоритмами реагирования в таких ситуациях проводятся необходимые мероприятия. Правоохранительные органы обследуют областные государственные учреждения на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителя сообщения. Ситуация взята на контроль АТК, — пояснили в ведомстве.