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В терминале «Почты России» в Толмачево прошла эвакуация — сообщается о найденной гранате

Из здания вывели 100 человек

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На работу аэропорта инцидент не повлиял

На работу аэропорта инцидент не повлиял

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Из терминала Почты России в новосибирском аэропорту эвакуировали людей

В Новосибирске 27 августа в терминале «Почты России» в аэропорту Толмачево произошла эвакуация.

Как сообщили в пресс-службе Толмачево, инцидент не повлиял на работу аэропорта. В «Почте России» попросили написать запрос по ситуации.

— На месте был обнаружен муляж гранаты Ф-1, а также рожок от автомата Калашникова со светошумовыми патронами. Находку изъяли спецслужбы, — сообщается в группе Новосибирской службе эвакуации «ACT-54» в соцсети «ВКонтакте». По информации паблика, из здания вывели 100 человек.

В УТ МВД России по СФО факт эвакуации подтвердили. НГС продолжает выяснять обстоятельства.

Сегодня утром, 13 августа, около 09:17, людей вывели из новосибирского торгово-развлекательного центра «Аура» в Центральном районе. Причины эвакуации пока неизвестны.

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аэропортгранатаэвакуация
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