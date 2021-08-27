В терминале «Почты России» в Толмачево прошла эвакуация — сообщается о найденной гранате

Из терминала Почты России в новосибирском аэропорту эвакуировали людей
В Новосибирске 27 августа в терминале «Почты России» в аэропорту Толмачево произошла эвакуация.
Как сообщили в пресс-службе Толмачево, инцидент не повлиял на работу аэропорта. В «Почте России» попросили написать запрос по ситуации.
— На месте был обнаружен муляж гранаты Ф-1, а также рожок от автомата Калашникова со светошумовыми патронами. Находку изъяли спецслужбы, — сообщается в группе Новосибирской службе эвакуации «ACT-54» в соцсети «ВКонтакте». По информации паблика, из здания вывели 100 человек.
В УТ МВД России по СФО факт эвакуации подтвердили. НГС продолжает выяснять обстоятельства.
Сегодня утром, 13 августа, около 09:17, людей вывели из новосибирского торгово-развлекательного центра «Аура» в Центральном районе. Причины эвакуации пока неизвестны.