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В Новосибирске людей вывели из ТРЦ в Центральном районе

Это произошло до открытия магазина

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Рядом со зданием собрались десятки людей

Рядом со зданием собрались десятки людей

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В Новосибирске людей вывели из ТРЦ «Аура»

Сегодня утром, 13 августа, около 09:17, людей вывели из новосибирского торгово-развлекательного центра «Аура» в Центральном районе. Причины эвакуации пока неизвестны.

О том, что люди покинули здание, сообщил читатель НГС. На кадрах, которые он прислал в редакцию, видно, что десятки людей стоят рядом со зданием ТРЦ. По данным с сайта «Ауры», торговый центр открывается в 10:00.

— В службу 112 такая информация не поступала. Была такая информация в полиции, — сообщили НГС в службе 112.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту сообщили, что в полицию сообщение об эвакуации не поступало.

НГС направил запрос в пресс-службу ТРЦ «Аура», чтобы узнать подробности произошедшего.

Посетителей «Ауры» эвакуировали из здания 1 июля. Тогда причиной послужил пожар на парковке ТРЦ.

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«Аура»ТРЦэвакуация
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