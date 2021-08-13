В Новосибирске людей вывели из ТРЦ в Центральном районе

В Новосибирске людей вывели из ТРЦ «Аура»
Сегодня утром, 13 августа, около 09:17, людей вывели из новосибирского торгово-развлекательного центра «Аура» в Центральном районе. Причины эвакуации пока неизвестны.
О том, что люди покинули здание, сообщил читатель НГС. На кадрах, которые он прислал в редакцию, видно, что десятки людей стоят рядом со зданием ТРЦ. По данным с сайта «Ауры», торговый центр открывается в 10:00.
— В службу 112 такая информация не поступала. Была такая информация в полиции, — сообщили НГС в службе 112.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту сообщили, что в полицию сообщение об эвакуации не поступало.
НГС направил запрос в пресс-службу ТРЦ «Аура», чтобы узнать подробности произошедшего.
Посетителей «Ауры» эвакуировали из здания