В Новосибирске из ТРЦ «Аура» эвакуировали посетителей

Из ТРЦ «Аура» в Новосибирске эвакуируют людей
Вечером в четверг, 1 июля, в Новосибирске прошла эвакуация посетителей из торгово-развлекательного центра «Аура».
— В «Ауре» эвакуировали людей. Говорят, что по техническим причинам, — написал в редакцию НГС читатель.
В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили.
— Выезд в 21:28, ТРЦ «Аура», улица Военная, 5 — по сработке мониторинга АПС. По прибытии идет эвакуация. На минус первом этаже горела приборная панель автомобиля, ликвидация до прибытия, — пояснили в ведомстве.
Сообщается, что пострадавших нет.
Обновлено. В МЧС уточнили, что из здания «Ауры» эвакуировали около тысячи человек.
В середине июня в несколько детских домов Новосибирска поступили сообщения о минировании. Из-за этого персонал и детей пришлось эвакуировать.