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Тема дняФото из опустевших зданий «Сибирского гиганта»

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В Новосибирске из ТРЦ «Аура» эвакуировали посетителей

Причиной стал пожар на парковке

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Люди вышли на улицу

Люди вышли на улицу

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Из ТРЦ «Аура» в Новосибирске эвакуируют людей

Вечером в четверг, 1 июля, в Новосибирске прошла эвакуация посетителей из торгово-развлекательного центра «Аура».

— В «Ауре» эвакуировали людей. Говорят, что по техническим причинам, — написал в редакцию НГС читатель.

В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили.

— Выезд в 21:28, ТРЦ «Аура», улица Военная, 5 — по сработке мониторинга АПС. По прибытии идет эвакуация. На минус первом этаже горела приборная панель автомобиля, ликвидация до прибытия, — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что пострадавших нет.

Обновлено. В МЧС уточнили, что из здания «Ауры» эвакуировали около тысячи человек.

В середине июня в несколько детских домов Новосибирска поступили сообщения о минировании. Из-за этого персонал и детей пришлось эвакуировать.

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«Аура»МЧСэвакуация
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