Сообщение о минировании поступило в детский сад Новосибирска

В детский сад № 372 на Радиотехнической, 57а поступило сообщение о минировании. На место приехала полиция.

Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 112. Мама одного из воспитанников сада рассказала, что директору заведения якобы пришло сообщение о минировании здания. Информацию передали в полицию и ФСБ.

Телефон детского сада на момент написания новости не отвечал.

О том, что наряд полиции с собакой приехал еще к одному детсаду в Новосибирске, сообщила читательница НГС.