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Сообщение о минировании поступило в детский сад Новосибирска

На место выехала полиция

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АСТ-54 пишет о «минировании» детсадов на Плющихинском жилмассиве и МЖК

АСТ-54 пишет о «минировании» детсадов на Плющихинском жилмассиве и МЖК

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В детский сад № 372 на Радиотехнической, 57а поступило сообщение о минировании. На место приехала полиция.

Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 112. Мама одного из воспитанников сада рассказала, что директору заведения якобы пришло сообщение о минировании здания. Информацию передали в полицию и ФСБ.

Телефон детского сада на момент написания новости не отвечал.

О том, что наряд полиции с собакой приехал еще к одному детсаду в Новосибирске, сообщила читательница НГС.

— В сад не пускают. Стоит наряд полиции с собакой, неизвестно, на какое время. Детский сад № 5, улица Объединения, 72/1, — написала женщина. Однако информацию об этом опровергли в самом детском саду.

Сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте» также сообщает о том, что «в различные детские сады Новосибирска поступили сообщения о минировании». По информации сообщества, детей не принимают в сады на МЖК и Плющихинском жилмассиве.

О минировании сообщили и родители детей с сада №303 на Московской, 167:

— Пришли сегодня в детский сад, нас не пустили... Воспитатели говорят: «Пришло сообщение о минировании». Ждут полицию, — написала в редакцию мама одной из воспитанниц Татьяна.

В апреле в Новосибирске эвакуировали сразу несколько школ и лицеев. Полиция начала проверку сообщений о минировании, отправленных в школы.

Также волна эвакуаций из образовательных учреждений прокатилась по Новосибирску в марте: 17-го числа из здания вывели учеников гимназии № 11, а днем ранее — учащихся гимназии № 14.

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ФСБполиция
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