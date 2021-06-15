Сообщение о минировании поступило в детский сад Новосибирска

В детский сад
Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 112. Мама одного из воспитанников сада рассказала, что директору заведения якобы пришло сообщение о минировании здания. Информацию передали в полицию и ФСБ.
Телефон детского сада на момент написания новости не отвечал.
О том, что наряд полиции с собакой приехал еще к одному детсаду в Новосибирске, сообщила читательница НГС.
— В сад не пускают. Стоит наряд полиции с собакой, неизвестно, на какое время. Детский сад
Сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте» также сообщает о том, что «в различные детские сады Новосибирска поступили сообщения о минировании». По информации сообщества, детей не принимают в сады на МЖК и Плющихинском жилмассиве.
О минировании сообщили и родители детей с сада №303 на Московской, 167:
— Пришли сегодня в детский сад, нас не пустили... Воспитатели говорят: «Пришло сообщение о минировании». Ждут полицию, — написала в редакцию мама одной из воспитанниц Татьяна.
В апреле в Новосибирске эвакуировали сразу несколько школ и лицеев. Полиция начала проверку сообщений о минировании, отправленных в школы.
Также волна эвакуаций из образовательных учреждений прокатилась по Новосибирску в марте: 17-го числа из здания вывели учеников гимназии № 11, а днем ранее — учащихся гимназии № 14.