21 апреля среда
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 76.02
eur 91.75
Тема дняИз школ Новосибирска эвакуируют детей и учителей

Все новости

Все новости

«Обследуют здания на предмет взрывных устройств». Эвакуация докатилась еще до трех школ в Новосибирске

Антитеррористическая комиссия ведет проверку

7 888
31Обсудить

Поделиться

Службы продолжают проверять якобы заминированные школы. На фото — учебное заведение <nobr class="_">№ 11</nobr>

Службы продолжают проверять якобы заминированные школы. На фото — учебное заведение № 11

Поделиться

Эвакуация докатилась еще до трех школ в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются эвакуации из учебных учреждений. Вслед за лицеем № 12 учащихся вывели из школ № 11, 20 и 128.

По данным службы 112, сообщения поступили из школ № 11 и 128. Об эвакуации в школе № 20 на улице Станиславского сообщила одна из читательниц НГС. По ее словам, классная руководительница написала об этом в общем чате в одном из мессенджеров. Из здания детей вывели в библиотеку, расположенную рядом с учреждением.

— Позвонили в школу, сказали, что заминировано. Детей всех вывели, стоят пожарка, реанимация, на всякий случай, две Росгвардии и ППС, по-моему. Дети счастливы, — прокомментировала читательница видео, снятое возле школы, где работают службы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, сообщения о минировании зданий школ города поступили 20–21 апреля.

— Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений. Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона, — отметили в пресс-службе.

В прошлом месяце учеников эвакуировали из здания гимназии № 11 и гимназии № 14.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

минированиеэвакуация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (31)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...