«Обследуют здания на предмет взрывных устройств». Эвакуация докатилась еще до трех школ в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются эвакуации из учебных учреждений. Вслед за лицеем № 12 учащихся вывели из школ № 11 , 20 и 128.

По данным службы 112, сообщения поступили из школ № 11 и 128. Об эвакуации в школе № 20 на улице Станиславского сообщила одна из читательниц НГС. По ее словам, классная руководительница написала об этом в общем чате в одном из мессенджеров. Из здания детей вывели в библиотеку, расположенную рядом с учреждением.