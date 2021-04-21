«Обследуют здания на предмет взрывных устройств». Эвакуация докатилась еще до трех школ в Новосибирске

Эвакуация докатилась еще до трех школ в Новосибирске
В Новосибирске продолжаются эвакуации из учебных учреждений. Вслед за лицеем
По данным службы 112, сообщения поступили из школ
— Позвонили в школу, сказали, что заминировано. Детей всех вывели, стоят пожарка, реанимация, на всякий случай, две Росгвардии и ППС, по-моему. Дети счастливы, — прокомментировала читательница видео, снятое возле школы, где работают службы.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, сообщения о минировании зданий школ города поступили
— Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений. Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона, — отметили в пресс-службе.
В прошлом месяце учеников эвакуировали из здания гимназии