«Просят не поднимать панику»: в Новосибирске эвакуировали учеников гимназии № 14

В Новосибирске эвакуировали гимназию № 14
Утром 16 марта в Новосибирске эвакуировали учеников из гимназии
— В 10:53 сообщила классная руководительница, в 11:00 всех уже вывели за территорию гимназии в сторону детского сада. Просят не поднимать панику. Говорят, проведена учебная тревога, расширенная, в неделю безопасности. Говорят, проверяли как детей, так и родители. Но многие даже сообщение не прочитали, — сообщила читательница НГС.
На видео, которое прислали в редакцию, заметно, что возле здания школы стоят полиция, машина МЧС и скорая помощь.
В одном из чатов в мессенджере учительница записала родителям сообщение, в котором утверждает, что в школе учебная тревога.
— По возможности заберите детей сейчас. Кого отпустить самостоятельно, напишите мне лично срочно. Все оставшиеся дети находятся в соседнем детском саду. Была проведена учебная тревога с расширенной эвакуацией. Как раз было видно, кто читает сообщения, кто до сих пор их не прочитал. Это был как раз показатель. Идет неделя безопасности. Поэтому, может быть, это было неожиданно для вас. Но была проведена вот такая учебная тревога. Поэтому всё спокойно, без паники. Мы продолжаем учиться дальше, четверть закончится. Завтра всё как обычно. Если дети испугались, успокойте их. Спасибо за оперативность, — рассказала учительница в одном из родительских чатов. Запись аудио имеется в распоряжении редакции.
В полиции информацию об эвакуации уточняют.
Директор гимназии попросила журналиста обратиться за информацией в департамент образования. Редакция НГС направила запрос в мэрию.
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