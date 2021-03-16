«Просят не поднимать панику»: в Новосибирске эвакуировали учеников гимназии № 14

В одном из чатов в мессенджере учительница записала родителям сообщение, в котором утверждает, что в школе учебная тревога.

— По возможности заберите детей сейчас. Кого отпустить самостоятельно, напишите мне лично срочно. Все оставшиеся дети находятся в соседнем детском саду. Была проведена учебная тревога с расширенной эвакуацией. Как раз было видно, кто читает сообщения, кто до сих пор их не прочитал. Это был как раз показатель. Идет неделя безопасности. Поэтому, может быть, это было неожиданно для вас. Но была проведена вот такая учебная тревога. Поэтому всё спокойно, без паники. Мы продолжаем учиться дальше, четверть закончится. Завтра всё как обычно. Если дети испугались, успокойте их. Спасибо за оперативность, — рассказала учительница в одном из родительских чатов. Запись аудио имеется в распоряжении редакции.



В полиции информацию об эвакуации уточняют.



Директор гимназии попросила журналиста обратиться за информацией в департамент образования. Редакция НГС направила запрос в мэрию.