Проверят все 217 школ: причиной эвакуации в Новосибирске назвали звонок из Твери

Полиция решила проверить все 217 школ Новосибирска после сообщений о минировании. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Как пишет издание, причиной проверок стал звонок из Твери.



— Неустановленная гражданка из города Твери позвонила в УВД и сообщила, что ученица 4-го класса в сети «Лайк» посмотрела видео, в котором сообщается, что 8 февраля в России взорвется 20 тысяч школ, — пишет РБК.



Руководство УВД Новосибирска приняло решение проверить все 217 школ города без эвакуации на усмотрение учреждений. Проверку проведут силами районных отделов полиции.