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Проверят все 217 школ: причиной эвакуации в Новосибирске назвали звонок из Твери

Сейчас все школы города проверяют

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Кинологи в гимназии <nobr class="_">№ 4</nobr>&nbsp;

Кинологи в гимназии № 4 

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Полиция проверяет школы Новосибирска из-за минирования

Полиция решила проверить все 217 школ Новосибирска после сообщений о минировании. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Как пишет издание, причиной проверок стал звонок из Твери.


— Неустановленная гражданка из города Твери позвонила в УВД и сообщила, что ученица 4-го класса в сети «Лайк» посмотрела видео, в котором сообщается, что 8 февраля в России взорвется 20 тысяч школ, — пишет РБК.

Руководство УВД Новосибирска приняло решение проверить все 217 школ города без эвакуации на усмотрение учреждений. Проверку проведут силами районных отделов полиции.

Сейчас в Новосибирске, в частности, эвакуировали школу № 137, гимназию № 4, коррекционную школу № 60, школу № 168, лицей № 9 и гимназию № 10.

Машина полиции у Гимназии №4

Машина полиции у Гимназии №4

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В пресс-службе МВД рекомендовали обратиться в облправительство. В пресс-центре мэрии и правительства региона не ответили на звонки НГС, дозвониться не получилось также в антитеррористическую комиссию.

Наш журналист посетила несколько школ, где прошла эвакуация.

— Никакого письма не получали, полиция позвонила, сказала, что необходимо эвакуировать. Про другие школы не знаю, знаю, что полиция, которая у меня, уже 8 школ проверила, осталось 6, — рассказал директор гимназии № 4 Валерий Маргун.

Он добавил, что сейчас всех детей отправили домой, вторая смена будет учиться, только если разрешит полиция.

Детей вывели и из СОШ <nobr class="_">№ 168</nobr>&nbsp;

Детей вывели и из СОШ № 168 

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Эвакуация прошла и в соседней школе № 168. Как объяснили журналисту НГС в школе, полиция там ничего не нашла. Дети вернутся на учебу к 14 часам.

Детей отправили домой&nbsp;

Детей отправили домой 

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В школах надеются возобновить занятия ко второй смене&nbsp;

В школах надеются возобновить занятия ко второй смене 

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Сегодня волна эвакуаций в школах прошла по разным городам России. В Новосибирске из школ начали выводить учеников примерно в 10 утра.

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