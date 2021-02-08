Проверят все 217 школ: причиной эвакуации в Новосибирске назвали звонок из Твери

Полиция проверяет школы Новосибирска из-за минирования
Полиция решила проверить все 217 школ Новосибирска после сообщений о минировании. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-центр мэрии.
Как пишет издание, причиной проверок стал звонок из Твери.
— Неустановленная гражданка из города Твери позвонила в УВД и сообщила, что ученица 4-го класса в сети «Лайк» посмотрела видео, в котором сообщается, что 8 февраля в России взорвется 20 тысяч школ, — пишет РБК.
Руководство УВД Новосибирска приняло решение проверить все 217 школ города без эвакуации на усмотрение учреждений. Проверку проведут силами районных отделов полиции.
Сейчас в Новосибирске, в частности, эвакуировали школу
В пресс-службе МВД рекомендовали обратиться в облправительство. В пресс-центре мэрии и правительства региона не ответили на звонки НГС, дозвониться не получилось также в антитеррористическую комиссию.
Наш журналист посетила несколько школ, где прошла эвакуация.
— Никакого письма не получали, полиция позвонила, сказала, что необходимо эвакуировать. Про другие школы не знаю, знаю, что полиция, которая у меня, уже 8 школ проверила, осталось 6, — рассказал директор гимназии
Он добавил, что сейчас всех детей отправили домой, вторая смена будет учиться, только если разрешит полиция.
Эвакуация прошла и в соседней школе
Сегодня волна эвакуаций в школах прошла по разным городам России. В Новосибирске из школ начали выводить учеников примерно в 10 утра.