Сообщили о минировании: в Новосибирске эвакуировали учеников нескольких школ

Утром 8 февраля в Новосибирске эвакуировали учеников из коррекционной школы № 60 , а также из лицея № 9 и нескольких других учебных заведений на улице 1905 года.



— Вот только что мне позвонила учительница, сказала, чтобы мы не приходили. У нас с 11:30 уроки. Мол, позвонили из полиции, сообщили о минировании школы, — рассказала читательница НГС о школе № 60 .

Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в школе, уточнив, что о минировании неизвестные сообщили только в полицию, а из полиции передали информацию в учебное заведение. Сейчас дети вернулись в школу.