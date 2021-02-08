Сообщили о минировании: в Новосибирске эвакуировали учеников нескольких школ

В Новосибирске эвакуировали несколько школ
Утром 8 февраля в Новосибирске эвакуировали учеников из коррекционной школы
— Вот только что мне позвонила учительница, сказала, чтобы мы не приходили. У нас с 11:30 уроки. Мол, позвонили из полиции, сообщили о минировании школы, — рассказала читательница НГС о школе
Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в школе, уточнив, что о минировании неизвестные сообщили только в полицию, а из полиции передали информацию в учебное заведение. Сейчас дети вернулись в школу.
Кроме того, читатели пишут об эвакуации в лицее
В школе
В пресс-службе ГУ МВД по НСО информацию уточняют.
Обновлено: читатели НГС сообщили также об эвакуации в Гимназии №4 по той же причине.
Этим летом по городу прокатилась волна минирований — тогда людей эвакуировали из зданий судов и больниц. Этим летом по городу прокатилась волна минирований — тогда людей эвакуировали из зданий судов и больниц. Как рассказали позже в АТК, сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека. Сообщения оказались ложными. Как рассказали позже в АТК, сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека. Сообщения оказались ложными.