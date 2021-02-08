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Сообщили о минировании: в Новосибирске эвакуировали учеников нескольких школ

Все учебные заведения находятся на улице 1905 года

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Эвакуация из лицея <nobr class="_">№ 9</nobr>

Эвакуация из лицея № 9

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В Новосибирске эвакуировали несколько школ

Утром 8 февраля в Новосибирске эвакуировали учеников из коррекционной школы № 60, а также из лицея № 9 и нескольких других учебных заведений на улице 1905 года.

— Вот только что мне позвонила учительница, сказала, чтобы мы не приходили. У нас с 11:30 уроки. Мол, позвонили из полиции, сообщили о минировании школы, — рассказала читательница НГС о школе № 60.

Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в школе, уточнив, что о минировании неизвестные сообщили только в полицию, а из полиции передали информацию в учебное заведение. Сейчас дети вернулись в школу.

Кроме того, читатели пишут об эвакуации в лицее № 9, школах № 137 и частной школе «София» (они находятся в одном здании).

В школе № 137 рассказали, что здание действительно эвакуировали, но эвакуация была плановой. В лицее № 9 подтвердили информацию об эвакуации, но о её причинах не рассказали.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО информацию уточняют.

Обновлено: читатели НГС сообщили также об эвакуации в Гимназии №4 по той же причине.

Этим летом по городу прокатилась волна минирований — тогда людей эвакуировали из зданий судов и больниц. Этим летом по городу прокатилась волна минирований — тогда людей эвакуировали из зданий судов и больниц. Как рассказали позже в АТК, сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека. Сообщения оказались ложными. Как рассказали позже в АТК, сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека. Сообщения оказались ложными.

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МВДэвакуация
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