Из лицея в центре Новосибирска эвакуировали учеников

В центре Новосибирска из лицея
— В 10:03 в МБОУ «Лицей
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС ответили, что информация уточняется.
Волна эвакуаций из образовательных учреждений прокатилась по Новосибирску в марте:
Школьников отправили по домам
В центре Новосибирска из лицея
— В 10:03 в МБОУ «Лицей
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС ответили, что информация уточняется.
Волна эвакуаций из образовательных учреждений прокатилась по Новосибирску в марте:
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