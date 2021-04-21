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Из лицея в центре Новосибирска эвакуировали учеников

Школьников отправили по домам

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Учащихся эвакуировали из лицея рано утром

Учащихся эвакуировали из лицея рано утром

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В центре Новосибирска из лицея № 12 на улице Серебренниковской вывели всех школьников и учителей. Информация об эвакуации поступила около 10 часов утра.

— В 10:03 в МБОУ «Лицей № 12» сообщили об эвакуации. Дети забрали вещи, куртки и вышли на улицу. В 10:14 в лицей приехала полиция с собакой, школьников отпустили домой, — пояснила она.

Так выглядела площадка перед учреждением во время эвакуации

Так выглядела площадка перед учреждением во время эвакуации

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В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС ответили, что информация уточняется.

Волна эвакуаций из образовательных учреждений прокатилась по Новосибирску в марте: 17-го числа из здания вывели учеников гимназии № 11, а днем ранее — учащихся гимназии № 14.

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лицейэвакуация
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