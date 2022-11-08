Среди погибших в костромском клубе «Полигон» оказался военный из Бердска

В Новосибирской области в Бердске 11 ноября похоронят участника СВО Александра Редникова, погибшего при пожаре в костромском клубе «Полигон».

Как рассказал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» новосибирский бывший депутат Госдумы и полковник запаса ВС РФ Евгений Логинов, Александр Редников имел позывной Тринадцатый, или Малой, и был родом из Читы. В Бердске Александр ранее проходил службу. На спецоперацию Редников поехал добровольцем.