Среди погибших в костромском клубе «Полигон» оказался военный из Бердска
Александр Редников был участником спецоперации
В Новосибирской области в Бердске 11 ноября похоронят участника СВО Александра Редникова, погибшего при пожаре в костромском клубе «Полигон».
Как рассказал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» новосибирский бывший депутат Госдумы и полковник запаса ВС РФ Евгений Логинов, Александр Редников имел позывной Тринадцатый, или Малой, и был родом из Читы. В Бердске Александр ранее проходил службу. На спецоперацию Редников поехал добровольцем.
Как пишет Евгений Логинов, Тринадцатый был старшим сержантом Костромского парашютно-десантного полка.
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Как добавил полковник, Александр был ранен во время боевых действий. После получения ранения он направился в Бердск, где 28 октября женился. После десантник поехал в Кострому.
Пожар в ночном клубе «Полигон» 5 ноября в Костроме унес жизни тринадцати человек.