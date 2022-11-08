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Пожар в костромском клубе «Полигон»Спецоперация на Украине

Среди погибших в костромском клубе «Полигон» оказался военный из Бердска

Александр Редников был участником спецоперации

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Похороны пройдут 11 ноября

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В Новосибирской области в Бердске 11 ноября похоронят участника СВО Александра Редникова, погибшего при пожаре в костромском клубе «Полигон».

Как рассказал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» новосибирский бывший депутат Госдумы и полковник запаса ВС РФ Евгений Логинов, Александр Редников имел позывной Тринадцатый, или Малой, и был родом из Читы. В Бердске Александр ранее проходил службу. На спецоперацию Редников поехал добровольцем.

Как пишет Евгений Логинов, Тринадцатый был старшим сержантом Костромского парашютно-десантного полка.

— Сегодня на совещании в Гвардейском Костромском 331-м ПДП командир полка объявил о своем решении представить гвардии старшего сержанта Редникова А. В. за проявленные мужество и героизм к государственной награде посмертно, — написал 8 ноября Евгений Логинов.

Как добавил полковник, Александр был ранен во время боевых действий. После получения ранения он направился в Бердск, где 28 октября женился. После десантник поехал в Кострому.

Пожар в ночном клубе «Полигон» 5 ноября в Костроме унес жизни тринадцати человек. 23-летний военный с Урала прямо в помещении запустил пусковое устройство «Сигнал охотника», что привело к возгоранию. О том, что происходило во время трагедии, вы можете прочесть в большом репортаже.

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