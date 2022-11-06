Ломились в одну дверь: как костромской клуб «Полигон» сгорел вместе с гостями. Вся история
Часть выходов из здания оказалась закрытой
— Попкорна не хватает! — гоготали между собой диджей Иван и его друг Константин, наблюдая за потасовкой к ночном клубе «Полигон» в Костроме.
Два часа ночи, 5 ноября. У барной стойки было жарко — нетрезвая толпа человек в 15 выясняла отношения. Трое охранников безуспешно пытались развести отдыхающих, в итоге вызвали на подмогу Росгвардию. В какой-то момент раздался хлопок. Это был выстрел в потолок из пускового устройства «Сигнал охотника». На него многие даже не обратили внимания. И эти секунды промедления стали фатальными для гостей «Полигона».
Клуб в гаражах
«Полигон» расположился в одноэтажном торговом центре между продуктовым супермаркетом, магазином пива и цветочным ларьком, занимая примерно две трети здания. По этой же улице по соседству стоит воинская часть с одной стороны, с другой, в 20 метрах, — жилая пятиэтажка. Задний двор торгового центра выходит в гаражный кооператив. Соседство с клубом откровенно злило живущих рядом костромичей. Местная полиция и скорая знают свои дежурные дни: почти каждые выходные завершались пьяными драками под утро. Разборки устраивали, выходя в курилку под окнами хрущевки. Так было и в этот раз.
— У нас под окнами драки. Там контингент такой... Нехороший. Я бы не пошел туда и никому бы не посоветовал. Этот клуб работает до пяти, и потом начинается вот это всё. На той неделе я полицию вызывал в 05:30, — рассказал 76.RU Иван, окна его квартиры как раз выходят на «Полигон».
Иван этой ночью помогал эвакуировать жильцов своего подъезда, так как дым от пожара в клубе заполонил их квартиры.
— Где-то в 02:10 я услышал хлопок, потом второй — с зеленым светом. Это на улице было сначала, кричали, дрались. Потом, видимо, он зашел туда. Я позвонил в полицию в 02:37, когда пожар начался, потом в новостях указали, что в это время поступило сообщение, — рассказал Иван корреспонденту 76.RU.
Еще минуты, и торговый центр утопал в огне.
— Были оры, крики. Я когда это увидел, быстренько взял жену в охапку, и мы пошли долбить всем по квартирам. И вот наверху живут дедушка с бабушкой. Бабушка лежала, ей было не встать. В итоге двое пожарных и я замотали их в одеяло, взяли еще одеяло и спускали их на руках, — добавил Иван, окна его квартиры как раз выходят на «Полигон».
Закрытые эвакуационные выходы
Пожар внутри самого заведения заметили не сразу. Петарда от выстрела внутри здания улетела в потолок, и на мгновения про нее забыли.
— Там большое расстояние между плитами и потолком, когда уже увидели огонь, потолок просто упал, люди все побежали. Спасло то, что все отвлеклись на конфликт, и потолок ни на кого не упал. Выбежал администратор с огнетушителем. Понеслась паника. Я тоже ломанулся на главный вход, но так как знаю «Полигон», работал там, то пошел обратно к служебному входу, — рассказал отдыхавший в ту ночь в заведении Константин Рыков. — Я хапнул дыма, присел на пол, выдохнул. Секунд 5 была паника, потом взял себя в руки, через барную стойку перепрыгнул и пошел к выходу. Потом уже держал дверь открытой, чтобы люди выходили, пока не приехали спасатели.
Костя потерял из виду Ивана. По его словам, он ушел в сторону курилки — именно там потом найдут почти всех погибших в пожаре. Большинство из 13 жертв задохнулись. Иван Шкалов работал диджеем в клубе. Меньше чем через сутки его опознал среди погибших отец.
Ужас охватывал гостей клуба постепенно. Кто-то продолжал допивать коктейль, когда дым с огнем расползались по залу. Около 250 человек кинулись искать выходы. Почти все пытались покинуть здание через главный вход со стороны Никитской улицы. Там сразу две двери, но ко второй вела «вертушка» в человеческий рост, которую заклинило. Фактически для спасения оставалась одна дверь.
— Там, где турникет, мы его впятером пытались выломать, чтобы люди хотя бы по одному выходили. Там парень в раздевалке лежал, мы пытались его достать, но потом парни забежали и достали его, — добавил гость клуба Константин.
Кто-то побежал к выходам с противоположной стороны здания, в сторону гаражей. Но они оказались закрыты.
— В течение пяти минут всё в зале было в дыму. Окошко мы разбили и в окошко вылезали. Двери были все забиты. Один выход был через «вертушку», а через «вертушку» много ли народу пропустишь? А остальные двери все были заблокированы. — рассказал гость клуба Сергей Виноградов.
Те, кто выбрался, кричали от ужаса на улице. Кто-то пытался вернуться, чтобы спасти людей. Кто-то просто не осознавал от выпитого всего происходящего. Когда большую часть гостей эвакуировали, здание полыхало — горели все соседние с клубом помещения: супермаркет «Пятерочка», пивной и цветочный магазины.
Кто поджег клуб
Фатальный выстрел в потолок сделал отдыхавший в заведении уралец Станислав Ионкин. Его задержали в шести километрах от «Полигона».
— Стой, мужики, не бейте! Да я не виноват, мужики, не крутите! Я сдамся, сдамся сам! — кричал Станислав во время задержания. Позднее он признал вину.
Жена Станислава в разговоре с корреспондентом 76.RU принесла соболезнования родным погибших, сказав, что не поддерживает его безответственность.
Чей «Полигон»
Владелец ООО «Полигон», который управляет сгоревшим клубом в Костроме, — замруководителя фракции «Единая Россия» в Костромской областной думе Мирзоев Ихтияр Илдыр Оглы, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Ему также принадлежат еще несколько компаний, которые занимаются недвижимостью, строительством и гостиницами. Народным избранником Мирзоев стал в 2005 году и до сих пор занимает кресло депутата. Он извинился и обещал помощь семьям погибших.
— Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этой трагедии. Я дал указания своим сотрудникам оказывать всё необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку, — сообщил Ихтияр Мирзоев.
Но отвечать за жизни людей, скорее всего, придется директору ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Именно ее задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Кого накажут за смертельный пожар
Следственный комитет возбудил два уголовных дела, второе по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). По второму делу обвиняют военного Ионкина, который выстрелил в потолок.
По мнению юриста, многое решат детали.
— Дело в том, что преступление по части 3 статьи 109 УК РФ относится к категории неумышленных, это преступление средней тяжести. Виновнику грозит до четырех лет лишения свободы. Теоретически он может быть заключен под стражу до суда, — рассуждает юрист Юлия Федотова. — А вот оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (второе возбужденное дело, часть 3 статьи 238), больше относится к преступлениям со специальным субъектом. То есть его может совершить только исполнитель услуги: владелец клуба, менеджер
Пожар в «Полигоне» многих заставил вспомнить кровавую ночь в клубе «Хромая лошадь» в Перми. В 2009 году в нём сгорели 156 человек — почти каждый второй, кто был в заведении. Виновниками признали местных пиротехников, экс-сотрудников Госпожнадзора и руководителей клуба. То есть тех, кто отвечает за безопасность. Кто занимался этим в ночной забегаловке в Костроме?
Похоже, никто. МЧС заявило, что не проводило проверок в клубе «Полигон», потому что заведение зарегистрировано на ИП. Даже если вину распространят на ответственных за пожарную безопасность в этой структуре, жизни погибших уже никто не вернет.