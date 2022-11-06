Ломились в одну дверь: как костромской клуб «Полигон» сгорел вместе с гостями. Вся история

— Попкорна не хватает! — гоготали между собой диджей Иван и его друг Константин, наблюдая за потасовкой к ночном клубе «Полигон» в Костроме.



Два часа ночи, 5 ноября. У барной стойки было жарко — нетрезвая толпа человек в 15 выясняла отношения. Трое охранников безуспешно пытались развести отдыхающих, в итоге вызвали на подмогу Росгвардию. В какой-то момент раздался хлопок. Это был выстрел в потолок из пускового устройства «Сигнал охотника». На него многие даже не обратили внимания. И эти секунды промедления стали фатальными для гостей «Полигона».