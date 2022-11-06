«Мы видели, как выносили умерших в пакетах»: репортаж из Костромы, где сгорел ночной клуб
Эвакуационные выходы были закрыты, поэтому выбраться из огня смогли не все
Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме унес жизни тринадцати человек.
Кого еще задержали, помимо военнослужащего? И что рассказывают местные жители о сгоревшем клубе? Всё, что известно о трагедии, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Пожар внутри самого заведения, по словам очевидцев, заметили не сразу. Петарда от выстрела улетела в потолок, и на мгновение про нее забыли.
— Там большое расстояние между плитами и потолком, когда уже увидели огонь, потолок просто упал, люди все побежали. Выбежал администратор с огнетушителем. Понеслась паника. Я тоже ломанулся на главный вход, но так как знаю «Полигон», работал там, то пошел обратно к служебному входу, — рассказал нашим коллегам из 76.RU отдыхавший в ту ночь в заведении Константин Рыков. — Я хапнул дыма, присел на пол, выдохнул. Секунд пять была паника, потом взял себя в руки, через барную стойку перепрыгнул и пошел к выходу. Потом уже держал дверь открытой, чтобы люди выходили, пока не приехали спасатели.
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