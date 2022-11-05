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Пожар в костромском клубе «Полигон»Подробности

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в клубе в Костроме

В ближайшее время его доставят на допрос

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Во время пожара в ночном клубе погибло полтора десятка человек

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Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе в Костроме. В ближайшее время его доставят на допрос.

Пожар в костромском клубе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. В результате погибли полтора десятка человек.

По главной версии, ночью в клубе началась массовая драка, после которой один из участников запустил ракетницу в оппонента и сбежал. По словам очевидцев, причиной возгорания стала петарда, которую запустил один из посетителей прямо в помещении.

Как оказалось, владельцем клуба «Полигон» оказался депутат областной думы Ихтияр Мирзоев.

Первоначально ГУ МЧС России по Костромской области сообщало о пяти погибших. На сегодняшний момент известно уже о 15.

— На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Из здания было эвакуировано 250 человек, — говорится в сообщении. — Площадь пожара составила 3500 кв. м, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что к этому часу мы уже собрали истории выживших, которым удалось спастись из горящего здания. А также рассказы посетителей, которые не раз посещали злополучное место.

Всю подробную информацию к этому времени мы собрали в онлайн-трансляции.

КостромаЧППожар
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