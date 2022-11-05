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Пять человек погибли при пожаре в ночном клубе в Костроме

Огонь распространился на площади 3500 метров

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Ликвидация пожара в кафе «Полигон» в Костроме продолжается

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Пять человек погибли в результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Еще четверо пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Костромской области.

— На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Из здания было эвакуировано 250 человек, — говорится в сообщении. — Площадь пожара составила 3500 кв.м.

На данный момент пожар локализован, работы по ликвидации продолжаются.

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На месте пожара в кафе «Полигон» работает губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы контролировать как организованы работы и помощь людям.

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КостромаМЧСНочной клубПожар
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