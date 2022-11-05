Обнаружили места забоя двух лосей: подозреваемых в незаконной охоте задержали в Новосибирской области
Ими оказались двое жителей области 45 и 49 лет
В Мошковском районе Новосибирской области задержали двух подозреваемых в незаконной охоте. Инспектор по охране животного мира обнаружил места забоя двух особей лосей и туши животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Места забоя двух лосей и туши животных обнаружили вблизи поселка Мошнино Мошковского района. На тот момент подозреваемые скрылись с места преступления.
Позже сотрудники полиции установили и задержали двух жителей Новосибирского и Тогучинского районов 45 и 49 лет. Жители не имели разрешения на добычу диких животных. У подозреваемых изъяли 3 гильзы
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