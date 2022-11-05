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Тема дняДвух жителей НСО задержали за незаконную охоту
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Обнаружили места забоя двух лосей: подозреваемых в незаконной охоте задержали в Новосибирской области

Ими оказались двое жителей области 45 и 49 лет

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У подозреваемых не было разрешения на добычу диких животных

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В Мошковском районе Новосибирской области задержали двух подозреваемых в незаконной охоте. Инспектор по охране животного мира обнаружил места забоя двух особей лосей и туши животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Места забоя двух лосей и туши животных обнаружили вблизи поселка Мошнино Мошковского района. На тот момент подозреваемые скрылись с места преступления.

Позже сотрудники полиции установили и задержали двух жителей Новосибирского и Тогучинского районов 45 и 49 лет. Жители не имели разрешения на добычу диких животных. У подозреваемых изъяли 3 гильзы 12-го калибра и 2 охотничьих оружия.

— Противоправными деяниями подозреваемые причинили крупный ущерб животному миру Новосибирской области в размере 160 000 рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Проводится расследование, сотрудники отдела дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

2 ноября в Тогучинском районе во время охоты погиб 40-летний мужчина, охотник принял его за косулю.

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ЖивотныеНезаконная охотаПодозреваемыеПолиция
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