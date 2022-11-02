Увезли в больницу с травмами — иномарка сбила подростка на пешеходном переходе
Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы
В Новосибирске 2 ноября
— Водитель на автомобиле Toyota Vista двигался по улице Титова в сторону улицы Станиславского. У дома 10 по улице Костычева, совершил наезд на пешехода, который двигался слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
В результате ДТП пострадала
Буквально пару минут спустя на улице Котовского