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Увезли в больницу с травмами — иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы

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ДТП произошло в Ленинском районе

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В Новосибирске 2 ноября 31-летний водитель Toyota Vista сбил подростка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в Ленинском районе.

— Водитель на автомобиле Toyota Vista двигался по улице Титова в сторону улицы Станиславского. У дома 10 по улице Костычева, совершил наезд на пешехода, который двигался слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка. Ее с травмами доставили в больницу.

Буквально пару минут спустя на улице Котовского 20-летний водитель на автомобиле Kia Ceed сбил 79-летнюю женщину. От травм пенсионерка скончалась на месте аварии.

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