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«Играли в игрушки — одна вспыхнула»: дом на две семьи выгорел в Новосибирской области

Пожар начался в комнате, где были маленькие дети

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Частный дом загорелся из-за детской игрушки

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В Новосибирской области частный дом на станции Безменово в Черепановском районе выгорел из-за воспламенившейся детской игрушки. В доме на несколько комнат проживают две семьи родственников: взрослые родители с детьми и их старший ребенок — 25-летний Виктор Шаповалов — со своей семьей.

О пожаре корреспонденту НГС рассказал сам Виктор Шаповалов. По словам мужчины, в комнате, где случился пожар, играли три девочки: 2,5 года, 3,5 года и 6 лет (две дочери Виктора и его сестра).

— Случилось это в субботу, часов в 11–12 утра. Ребятишки были в своей комнате. Я слышу, что-то загудело, а дети притихли. Я вышел, смотрю, а они уже в коридоре, а в комнате всё горит. Там, где всё загорелось, нет проводки — ни одного провода. Это загорелось всё, скорее всего, из-за батарейки в игрушке. Дети так и рассказали: играли в игрушки, одна вспыхнула, и они её выкинули. Ребенку шесть лет, но она толком не может объяснить, что за игрушка была: настолько сильно испугалась, что вообще боится говорить на эту тему, — объяснил корреспонденту НГС Виктор Шаповалов.

Мужчина говорит, что вызывать пожарных времени не было и пожар они тушили собственными силами. В итоге в доме выгорели две комнаты со всеми вещами — мебелью, телевизором, одеждой, постельным бельем, коридор и закоптилась кухня.

Ожоги во время тушения получил только Виктор Шаповалов, дети не пострадали. Информация о пожаре быстро разошлась по разным WhatsApp-чатам, и за выходные погорельцам принесли все необходимые вещи, одежду, в том числе детские кровати и диван.

В начале октября НГС рассказал о пожаре в частном доме, где семью спас 15-летний подросток: мальчик разбудил спящих родителей и вытащил из горящего дома своего брата.

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