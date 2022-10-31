«Играли в игрушки — одна вспыхнула»: дом на две семьи выгорел в Новосибирской области

— Случилось это в субботу, часов в 11–12 утра. Ребятишки были в своей комнате. Я слышу, что-то загудело, а дети притихли. Я вышел, смотрю, а они уже в коридоре, а в комнате всё горит. Там, где всё загорелось, нет проводки — ни одного провода. Это загорелось всё, скорее всего, из-за батарейки в игрушке. Дети так и рассказали: играли в игрушки, одна вспыхнула, и они её выкинули. Ребенку шесть лет, но она толком не может объяснить, что за игрушка была: настолько сильно испугалась, что вообще боится говорить на эту тему, — объяснил корреспонденту НГС Виктор Шаповалов.

