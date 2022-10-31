«Играли в игрушки — одна вспыхнула»: дом на две семьи выгорел в Новосибирской области
Пожар начался в комнате, где были маленькие дети
В Новосибирской области частный дом на станции Безменово в Черепановском районе выгорел из-за воспламенившейся детской игрушки. В доме на несколько комнат проживают две семьи родственников: взрослые родители с детьми и их старший ребенок —
О пожаре корреспонденту НГС рассказал сам Виктор Шаповалов. По словам мужчины, в комнате, где случился пожар, играли три девочки:
— Случилось это в субботу, часов в
Мужчина говорит, что вызывать пожарных времени не было и пожар они тушили собственными силами. В итоге в доме выгорели две комнаты со всеми вещами — мебелью, телевизором, одеждой, постельным бельем, коридор и закоптилась кухня.
Ожоги во время тушения получил только Виктор Шаповалов, дети не пострадали. Информация о пожаре быстро разошлась по разным
В начале октября НГС рассказал о пожаре в частном доме, где семью спас