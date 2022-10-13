«Мам, мы горим!»: подросток спас свою семью на пожаре в Новосибирске — у него 5 братьев и сестер

В Новосибирске 15-летний подросток спас свою семью при пожаре. Он разбудил родителей и вытащил из дома 13-летнего брата, который крепко спал. Взрослые и остальные братья и сестры вышли из дома сами.



Частный дом на улице Якушева загорелся в ночь на 11 октября . В нем жила семья с шестью детьми. Хозяйка дома, многодетная мать Анфиса, рассказала НГС о том, что странный запах, похожий на вонь жженых тряпок, она почувствовала еще около пяти часов вечера, но значения этому никто из домашних не придал: подумали, что соседи сжигают мусор в печи.