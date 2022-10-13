«Мам, мы горим!»: подросток спас свою семью на пожаре в Новосибирске — у него 5 братьев и сестер
Он разбудил родителей и вытащил на улицу младшего брата
В Новосибирске 15-летний подросток спас свою семью при пожаре. Он разбудил родителей и вытащил из дома
Частный дом на улице Якушева загорелся в ночь на
В одиннадцатом часу семья легла спать, проснулись все только благодаря старшему из детей Анфисы,
— В час ночи старший сынок меня разбудил и говорит: «Мам, мы горим», — рассказала женщина НГС. — Мы побежали на улицу. Старший сын последний выходил: своего
Помимо двоих старших мальчиков в доме было еще четверо детей — младшему всего 9 месяцев. Все они успели выбраться из дома еще до приезда спасателей.
— Через 19 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате произошедшего огнем повреждены надворные постройки и частный дом на общей площади 80
Чтобы справиться с возгоранием, потребовались усилия 27 спасателей и 8 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Видео ЧП появилось в группе соцсети «ВКонтакте» «АСТ-54».
Сегодня на месте возгорания побывали дознаватели МЧС, однако причина ЧП пока неизвестна: пожарные ждут результатов экспертиз.
Ранее НГС писал о пожаре в Заельцовском районе. Одну из находившихся в доме женщин госпитализировали с колото-резаными ранами.