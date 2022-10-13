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«Мам, мы горим!»: подросток спас свою семью на пожаре в Новосибирске — у него 5 братьев и сестер

Он разбудил родителей и вытащил на улицу младшего брата

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Открытый огонь пожарные потушили менее чем за 20 минут. Но на втором этаже дома жить больше нельзя

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В Новосибирске 15-летний подросток спас свою семью при пожаре. Он разбудил родителей и вытащил из дома 13-летнего брата, который крепко спал. Взрослые и остальные братья и сестры вышли из дома сами.

Частный дом на улице Якушева загорелся в ночь на 11 октября. В нем жила семья с шестью детьми. Хозяйка дома, многодетная мать Анфиса, рассказала НГС о том, что странный запах, похожий на вонь жженых тряпок, она почувствовала еще около пяти часов вечера, но значения этому никто из домашних не придал: подумали, что соседи сжигают мусор в печи.

В результате пожара никто из жителей дома не пострадал

В результате пожара никто из жителей дома не пострадал

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В одиннадцатом часу семья легла спать, проснулись все только благодаря старшему из детей Анфисы, 15-летнему подростку.

— В час ночи старший сынок меня разбудил и говорит: «Мам, мы горим», — рассказала женщина НГС. — Мы побежали на улицу. Старший сын последний выходил: своего 13-летнего брата он вытащил буквально: тот спал, не мог проснуться, и брат прямо его тащил.

На месте возгорания уже побывали дознаватели МЧС, но причину пожара смогут назвать только эксперты

На месте возгорания уже побывали дознаватели МЧС, но причину пожара смогут назвать только эксперты

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Помимо двоих старших мальчиков в доме было еще четверо детей — младшему всего 9 месяцев. Все они успели выбраться из дома еще до приезда спасателей.

— Через 19 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате произошедшего огнем повреждены надворные постройки и частный дом на общей площади 80 кв. м, — прокомментировали тушение пожара накануне в ГУ МЧС России по НСО.

Чтобы справиться с возгоранием, потребовались усилия 27 спасателей и 8 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Видео ЧП появилось в группе соцсети «ВКонтакте» «АСТ-54».

Сегодня на месте возгорания побывали дознаватели МЧС, однако причина ЧП пока неизвестна: пожарные ждут результатов экспертиз.

Ранее НГС писал о пожаре в Заельцовском районе. Одну из находившихся в доме женщин госпитализировали с колото-резаными ранами.

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