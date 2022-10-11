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СрочноПожар в доме с шестью детьми
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Частный дом, в котором были шесть детей, вспыхнул в Новосибирске

Также в здании были двое взрослых

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В доме находилось 6 детей и 2 взрослых

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Сегодня ночью, 11 октября, загорелся дом в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, до приезда пожарных из дома эвакуировались самостоятельно 2 взрослых и 6 детей.

Пожарные выехали на место в 01:03, дом загорелся на улице Якушева в Октябрьском районе. На территории горели надворные постройки и стена частного дома.

— Через 19 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате произошедшего огнем повреждены надворные постройки и частный дом на общей площади 80 кв. м, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара никто не пострадал. Видео возгорания появилось в группе соцсети «ВКонтакте» «АСТ-54».

5 октября в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук загорелась квартира на 4-м этаже. Мужчина, находившийся в квартире, погиб.

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