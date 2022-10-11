Частный дом, в котором были шесть детей, вспыхнул в Новосибирске
Также в здании были двое взрослых
Сегодня ночью, 11 октября, загорелся дом в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, до приезда пожарных из дома эвакуировались самостоятельно 2 взрослых и 6 детей.
Пожарные выехали на место в 01:03, дом загорелся на улице Якушева в Октябрьском районе. На территории горели надворные постройки и стена частного дома.
— Через 19 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате произошедшего огнем повреждены надворные постройки и частный дом на общей площади 80
В результате пожара никто не пострадал. Видео возгорания появилось в группе соцсети «ВКонтакте» «АСТ-54».
5 октября в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук загорелась квартира на