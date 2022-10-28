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Силовики будут добиваться выдачи России сына губернатора Красноярского края Артема Усса

В Италию, где он на данный момент задержан, направят запрос об экстрадиции

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Ранее Артем Усс отказался от экстрадиции в США

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Правоохранительные органы России будут добиваться выдачи Артема Усса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.

— В рамках расследования дела о легализации денежных средств, фигурантом которого является заочно арестованный Артем Усс, в Италию будет направлен запрос о его экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности на территории Российской Федерации, — заявил собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, объявили в федеральный розыск в рамках возбужденного против него уголовного дела об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест, сообщал NGS24.

О том, что в Италии был арестован сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщалось 19 октября.

Красноярский крайЭкстрадицияГубернатор Красноярского краяАртем Усс
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