Силовики будут добиваться выдачи России сына губернатора Красноярского края Артема Усса
В Италию, где он на данный момент задержан, направят запрос об экстрадиции
Правоохранительные органы России будут добиваться выдачи Артема Усса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.
— В рамках расследования дела о легализации денежных средств, фигурантом которого является заочно арестованный Артем Усс, в Италию будет направлен запрос о его экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности на территории Российской Федерации, — заявил собеседник ТАСС.
Ранее стало известно, что Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, объявили в федеральный розыск в рамках возбужденного против него уголовного дела об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест, сообщал NGS24.
О том, что в Италии был арестован сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщалось 19 октября.