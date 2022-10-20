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Сына губернатора Красноярского края арестовали в Италии. Его подозревают в уклонении от санкций

Артема Усса и еще четырех россиян готовятся экстрадировать в США

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Артема Усса арестовали по запросу США, сообщает Минюст государства

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В Италии арестован сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом вечером 19 октября сообщил Минюст США, передает NGS24.RU.

В сообщении министерства говорится, что Артем Усс и еще четверо россиян уклонялись от санкций, под которые попали в этом году. По версии Минюста, они участвовали в схемах по продаже нефти из Венесуэлы и использовали для этого подставные компании и криптовалюту. Также они, сообщает ведомство, закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии.

Артема Усса арестовали по запросу Минюста США. Его могут экстрадировать из Италии в Соединенные Штаты. Также в уклонении от санкций и отмыве денег подозревают россиян Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина, Сергея Тулякова и двух венесуэльских нефтетрейдеров. Орехова и Усса арестовали 17 октября, дата задержания остальных пока не сообщается.

В ноябре 2020 года сообщалось о том, что главу Томска Ивана Кляйна задержали на рабочем месте. Эту ситуацию в конце 2021 года комментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

НГС на этой неделе рассказывал о другом громком аресте — в Новосибирской области директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко отправили в СИЗО.

Александр УссАрестГубернатор Красноярского края
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