«Это был некий посыл»: Анатолий Локоть увидел предупреждение мэрам в аресте главы Томска

Сегодня, 29 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что рассматривает в аресте мэра Томска Ивана Кляйна предупреждение для глав других городов.

На встрече с руководителями новосибирских СМИ Анатолий Локоть рассказал, что внимательно следит за судебным процессом. Главу Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года на рабочем месте. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, гособвинение требует назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, рассказали в РИА Новости.