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«Это был некий посыл»: Анатолий Локоть увидел предупреждение мэрам в аресте главы Томска

Мэр Новосибирска заявил, что считает Ивана Кляйна порядочным человеком

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Анатолий Локоть сказал, что следит за процессом над томским мэром Иваном Кляйном

Анатолий Локоть сказал, что следит за процессом над томским мэром Иваном Кляйном

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Сегодня, 29 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что рассматривает в аресте мэра Томска Ивана Кляйна предупреждение для глав других городов.

На встрече с руководителями новосибирских СМИ Анатолий Локоть рассказал, что внимательно следит за судебным процессом. Главу Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года на рабочем месте. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, гособвинение требует назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, рассказали в РИА Новости.

Сегодня у Анатолия Локтя спросили, видит ли он какой-либо посыл главам муниципалитетов в этом аресте и как он относится к этому процессу.

— Кляйна знаю хорошо, мотивация его мне понятна. И то, что это был некий посыл, это правда. Все услышали. Кто-то даже принял решения какие-то после этого. Я очень хорошо к Ивану Кляйну отношусь, поскольку знаю его давно, в разных обстоятельствах, знаю как человека высокопорядочного, честного. Разные стороны политические были. Но, поверьте на слово, как человек он мне глубоко симпатичен, — сказал Анатолий Локоть.

Он также объяснил, почему считает арест предупреждением.

— Месседж — это такое предупреждение. Основной ресурс у местного самоуправления — земля. Больше ничего нет. Земля — это то, с чего получают доходы, занимаются распределением. Вменяется, что он земельный ресурс распределил не так, как кому-то понравилось. У меня таких конфликтов полно. Если совсем честно, летняя история, когда кто-то предлагал отправить мэра Локтя в отставку, случился из-за чего? Из-за того же. Смысл такой. Мэр любой всегда решает вопросы земельные в соответствии с российским законодательством. Он всегда на острие, на столкновении интересов разных. И если в результате этого что-то вдруг происходит, на виду у всего города, его выводят из зала. Это же по-разному можно сделать. Это было сделано так, что все увидели. Мэры, кого я знаю, увидели, — отметил мэр.

На прошлой неделе в Новосибирске надзорные органы провели обыск в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии. Действия силовиков прокомментировал Анатолий Локоть.

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