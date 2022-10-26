Упал в вентиляционную шахту: прокуратура начала проверку после гибели рабочего на ЛДС
Тело мужчины нашли в вентиляционной шахте
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43-летний рабочий погиб на стройке ЛДС в Новосибирске. Мужчина упал в вентиляционную шахту. Инцидент произошел 25 октября.
— Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда в связи с несчастным случаем со смертельным исходом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Год назад на территории строящегося ЛДС рабочие обнаружили труп неизвестного мужчины, лежащего в траншее «Горводоканала».