20idei
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 61.33
eur 60.46
Тема дняMango снова заработал в Новосибирске?
Все новости
Все новости

Упал в вентиляционную шахту: прокуратура начала проверку после гибели рабочего на ЛДС

Тело мужчины нашли в вентиляционной шахте

482
ds

Погибшему мужчине было 43 года

Поделиться

43-летний рабочий погиб на стройке ЛДС в Новосибирске. Мужчина упал в вентиляционную шахту. Инцидент произошел 25 октября.

— Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда в связи с несчастным случаем со смертельным исходом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Год назад на территории строящегося ЛДС рабочие обнаружили труп неизвестного мужчины, лежащего в траншее «Горводоканала».

ЛДСНовосибирскПогиб рабочий
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2