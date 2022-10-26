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На стройке нового ЛДС в Новосибирске погиб 43-летний рабочий

Мужчину нашли в вентиляционной шахте

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Тело обнаружили 25 октября

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В Новосибирске на стройке ЛДС погиб 43-летний рабочий. Его тело нашли 25 октября в вентиляционной шахте.

— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на одном из строительных объектов, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователи провели осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ровно год назад, 24 октября, в помещении «Бытового городка Бытовка 38» на территории строительства ЛДС обнаружили тело 39-летнего мужчины.

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