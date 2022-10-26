На стройке нового ЛДС в Новосибирске погиб
43-летний рабочий
Мужчину нашли в вентиляционной шахте
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В Новосибирске на стройке ЛДС погиб
— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на одном из строительных объектов, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Следователи провели осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ровно год назад, 24 октября, в помещении «Бытового городка