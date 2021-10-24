Тело еще одного мужчины обнаружили на территории строящегося ЛДС в Новосибирске

Тело еще одного мужчины обнаружили на территории нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 24 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении «Бытового городка Бытовка 38», расположенного на улице Немировича-Данченко, 160 в Кировском районе города Новосибирска обнаружено тело
Как сообщили в региональном Следственном комитете, на теле нет видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следователями СК проводится проверка.
— На место происшествия незамедлительно выехал следователь территориального следственного органа, проведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
НГС отправил запрос в ООО «ЭлинАльфа», которое является строителем многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко, 160 в Новосибирске.
Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.
Это уже второй на этой неделе случай попадания строящегося ЛДС в криминальную сводку. 21 октября днем на территории строящегося ЛДС в Кировском районе Новосибирска рабочие обнаружили труп неизвестного мужчины, лежащего в траншее «Горводоканала». Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, на вид ему около