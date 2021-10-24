24 октября воскресенье
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 70.86
eur 82.50
Тема дняАнатолий Локоть попал в больницу
Все новости
Все новости

Тело еще одного мужчины обнаружили на территории строящегося ЛДС в Новосибирске

СК проводит проверку по факту смерти мужчины

412
6Обсудить

Поделиться

Поделиться

Тело еще одного мужчины обнаружили на территории нового ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 24 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении «Бытового городка Бытовка 38», расположенного на улице Немировича-Данченко, 160 в Кировском районе города Новосибирска обнаружено тело 39-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, на теле нет видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следователями СК проводится проверка.

— На место происшествия незамедлительно выехал следователь территориального следственного органа, проведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

НГС отправил запрос в ООО «ЭлинАльфа», которое является строителем многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко, 160 в Новосибирске.

Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.

Это уже второй на этой неделе случай попадания строящегося ЛДС в криминальную сводку. 21 октября днем на территории строящегося ЛДС в Кировском районе Новосибирска рабочие обнаружили труп неизвестного мужчины, лежащего в траншее «Горводоканала». Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, на вид ему около 40-45 лет. Предположительно, это несчастный случай. Согласно изъятой видеозаписи, ЧП произошло накануне вечером, около 19:15. Во время падения в ров потерпевший зацепился ногой за арматуру.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СКновый ЛДСпроверкатруп на стройке
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...