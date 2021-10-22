Тело мужчины обнаружили на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Вчера, 21 октября, днем на территории строящегося ЛДС в Кировском районе Новосибирска рабочие обнаружили труп неизвестного мужчины, лежащего в траншее «Горводоканала».
— На вид ему около 40–45 лет. Предположительно, это несчастный случай. Согласно изъятой видеозаписи, ЧП произошло накануне вечером, около 19:15. Во время падения в ров потерпевший зацепился ногой за арматуру, — пояснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
По данному факту СК проводит проверку. Следователи устанавливают личность погибшего, выясняют обстоятельства происшествия.
НГС отправил запрос в МУП «Горводоканал» и ООО «ЭлинАльфа», которое является строителем многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко, 160 в Новосибирске.
Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.
В июне в Новосибирске один из строителей четвертого моста устроил поножовщину в хостеле, где также живут другие рабочие. Администратору пришлось вызвать бойцов «Гвардии». После инцидента мужчину выселили и уволили.