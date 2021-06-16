Строитель четвертого моста устроил дебош с ножом в хостеле — его коллега рассказал полиции, как был ранен

В Новосибирске строитель четвертого моста устроил дебош в хостеле, где также живут другие рабочие. После инцидента мужчину выселили и уволили.

Конфликт между постояльцами возник еще в выходной день — 14 июня . Перебрав с алкоголем, строители устроили драку, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия». А 15 июня пострадавший в драке мостостроитель решил отомстить обидчику, для чего вооружился ножом.