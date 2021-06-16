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Строитель четвертого моста устроил дебош с ножом в хостеле — его коллега рассказал полиции, как был ранен

По информации от администрации хостела, мужчину уволили со стройки после инцидента

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Перебрав с алкоголем, строители устроили драку в новосибирском хостеле

Перебрав с алкоголем, строители устроили драку в новосибирском хостеле

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Хостел Новосибирска выселил за дебош строителя четвертого моста

В Новосибирске строитель четвертого моста устроил дебош в хостеле, где также живут другие рабочие. После инцидента мужчину выселили и уволили.

Конфликт между постояльцами возник еще в выходной день — 14 июня. Перебрав с алкоголем, строители устроили драку, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия». А 15 июня пострадавший в драке мостостроитель решил отомстить обидчику, для чего вооружился ножом.

— Сигнал тревоги поступил в дежурную часть агентства в 11:24. Прибывших через 5 минут бойцов ГБР на улице встречала администратор. Женщина пояснила, что пьяные жильцы дерутся, а у одного из них в руках нож. Вооруженного молодого мужчину «гвардейцы» увидели сразу, как только вошли внутрь. Он стоял в коридоре и пытался попасть в номер, в котором от него укрылись другие жильцы. Бойцы ГБР отобрали у нарушителя оружие и задержали его, — рассказали в «Гвардии».

Дебошир вооружился кухонным ножом, чтобы отомстить обидчику

Дебошир вооружился кухонным ножом, чтобы отомстить обидчику

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По данным охранного агентства, в номере, куда ломился дебошир, находились трое других постояльцев, один из них — с колотой раной в боку, из которой струилась кровь. Потерпевший самостоятельно вызвал скорую помощь, которой по прибытии «гвардейцы» и передали его. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

В хостеле корреспонденту НГС подтвердили информацию о строителе-дебошире и отметили, что подобного прежде не происходило.

— После произошедшего мы выселили строителя из своего хостела в тот же день, а с работы его уволили сегодня. Один из его руководителей просил не выселять, но нам не нужны скандалы среди постояльцев. За многие годы у нас сложилась репутация, и мы работаем на контрактах со строителями моста, Ледового дворца и строителями других объектов федерального значения, — сообщили в хостеле.

Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, дебошир — 29-летний житель Алтайского края — был доставлен в отдел полиции «Кировский», с него взяли объяснения и отпустили. Потерпевший — 40-летний житель Красноярского края — пояснил полицейским, что во время распития спиртного ему захотелось яблока и он отправился его чистить. Во время процесса очистки яблока от кожуры его окликнул приятель, и от неожиданности он порезался ножом.

НГС отправил запрос в строительную компанию.

На двух авиадебоширов из Толмачёво завели уголовные дела — они устроили драку прямо в самолете. Из-за буйных пассажиров вылет рейса в Москву задержался на час.

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ВИСдракаполицияпроисшествиескандалстроителиновый мост через Обь«Гвардия»
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