Строитель четвертого моста устроил дебош с ножом в хостеле — его коллега рассказал полиции, как был ранен

Хостел Новосибирска выселил за дебош строителя четвертого моста
В Новосибирске строитель четвертого моста устроил дебош в хостеле, где также живут другие рабочие. После инцидента мужчину выселили и уволили.
Конфликт между постояльцами возник еще в выходной день —
— Сигнал тревоги поступил в дежурную часть агентства в 11:24. Прибывших через
По данным охранного агентства, в номере, куда ломился дебошир, находились трое других постояльцев, один из них — с колотой раной в боку, из которой струилась кровь. Потерпевший самостоятельно вызвал скорую помощь, которой по прибытии «гвардейцы» и передали его. Задержанный был передан сотрудникам полиции.
В хостеле корреспонденту НГС подтвердили информацию о строителе-дебошире и отметили, что подобного прежде не происходило.
— После произошедшего мы выселили строителя из своего хостела в тот же день, а с работы его уволили сегодня. Один из его руководителей просил не выселять, но нам не нужны скандалы среди постояльцев. За многие годы у нас сложилась репутация, и мы работаем на контрактах со строителями моста, Ледового дворца и строителями других объектов федерального значения, — сообщили в хостеле.
Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, дебошир —
НГС отправил запрос в строительную компанию.
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