На Родниках Toyota легла на крышу — в нее с тротуара влетел Ford

26 октября на Красном проспекте в Новосибирске произошло ДТП, после которого один из автомобилей перевернулся на крышу.



Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, авария произошла в 9 часов утра возле дома № 314 на Красном проспекте на Родниках. По предварительной информации, 30-летний водитель Toyota Corolla ехал по дороге со стороны дома № 30 по улице Мясниковой в сторону Красного проспекта.

