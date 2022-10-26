На Родниках Toyota легла на крышу — в нее с тротуара влетел Ford
Один из водителей попал в больницу
26 октября на Красном проспекте в Новосибирске произошло ДТП, после которого один из автомобилей перевернулся на крышу.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, авария произошла в 9 часов утра возле дома № 314 на Красном проспекте на Родниках. По предварительной информации, 30-летний водитель Toyota Corolla ехал по дороге со стороны дома № 30 по улице Мясниковой в сторону Красного проспекта.
Во время пути автомобилист потерял управление и выехал на газон, после чего проехал по тротуару и вернулся на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. После столкновения Toyota Corolla опрокинулась и перевернулась на крышу.
— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota Corolla, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Похожий случай произошел в Новосибирске в середине июля. В результате аварии на Бердском шоссе в районе остановки «Звездная» на крышу перевернулся автомобиль Kia Rio.