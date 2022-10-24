«Переселения потребуют три квартиры»: мэр — о ситуации с общежитием, у которого снесло крышу
Сейчас составляется проект восстановления кровли
Жителей трех комнат общежития, у которого вчера, 23 октября, сильным ветром снесло крышу, должны будут расселить в маневренный фонд.
Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области.
— Основной удар стихии пришелся на Ленинский район. Снесло часть крыши здания на Станционной, 8. Объект — 76 квартир, 90 человек. После восстановления коммуникаций и обследования здания было принято решение о заселении. Сейчас проводятся ремонтные работы. Видимо, переселения потребуют три квартиры, поврежденные прорывом горячей воды по трем этажам по стояку. Сегодня до конца дня должны составить проект восстановления крыши, уточнить сумму.
Деньги на восстановление крыши должны будут выделить из областного резервного фонда.
В Новосибирске 23 октября ветром сорвало крышу общежития на проезде Энергетиков. С третьего этажа эвакуированы 13 человек, из них трое — дети. Пострадавших среди людей не было. При этом жители уверены, что во всём виноват не ветер, а строительство четвертого моста.