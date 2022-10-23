«Тут надо еще смотреть, у кого крыша поехала»: как жильцы общежития на Станционной и их соседи переживают последствия урагана

Общага на ветру

Ветер на Станционной буквально сбивает с ног: за два шага до поврежденного ураганом общежития очередной порыв заставляет остановиться и переждать, пока не утихнет. Мимо летит жирный городской голубь. Хвостом вперед: ураган застал птицу врасплох, и справиться со стихией она не в силах.