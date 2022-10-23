«Тут надо еще смотреть, у кого крыша поехала»: как жильцы общежития на Станционной и их соседи переживают последствия урагана
Жители уверены, что во всём виноват не ветер, а строительство четвертого моста
Рано утром 23 октября 2022 года ураганный порыв ветра сорвал часть кровли с общежития на улице Станционной, 8. С третьего, верхнего этажа эвакуировали 13 жильцов, среди которых оказалось в том числе трое маленьких детей. ЧП лишь чудом обошлось без жертв: воскресным осенним утром никто не шел по тропинке, на которую упал огромный лист железа. В будни этой дорогой обитатели дома идут к автобусной остановке или на ближайшие заводы — там работают почти все жители общаги, ставшей жертвой стихии. О том, кого винят местные жители в том, что в прямо смысле остались без крыши над головой, чего боятся и как планируют жить дальше, — в репортаже корреспондента НГС Анны Скок.
Общага на ветру
Ветер на Станционной буквально сбивает с ног: за два шага до поврежденного ураганом общежития очередной порыв заставляет остановиться и переждать, пока не утихнет. Мимо летит жирный городской голубь. Хвостом вперед: ураган застал птицу врасплох, и справиться со стихией она не в силах.
Когда ветер чуть стихает, и можно проморгаться от вышибленных им слез, становится видно рейсовый городской автобус
— Я выскочила, как была, в мокром халате, — оживленно и нервно тараторит она. — Я же живу там, куда основной удар пришелся: на третьем этаже со стороны Станционной. Всю крышу сорвало, отопление — оно же у нас через верх идет… Меня потопило, соседей на втором этаже...
За спиной у Надежды Петровной красивая трехэтажка в неоклассическом стиле, которую не портят ни серо-бежевый от дорожной пыли фасад, ни оборванные троллейбусные провода на переднем плане. Жутко выглядят разве что голые стропила на фоне сумрачного, свинцового неба. Прямо под ними — ее дом.
Со стороны двора зрелище еще более неприглядное: основная часть снесённой ветром крыши упала именно сюда. Здесь громоздятся доски, бревна, скомканная ураганом и ударом о землю железная кровля. Завалы разбирают муниципальные спасатели, то и дело снуют слесари и электрики из управляющей компании. Они пытаются понять, насколько серьёзные повреждения получила после прорыва трубы проводка.
— По оперативной информации из-за порыва ветра произошло частичный срыв кровли 3-х этажного общежития в Ленинском районе Новосибирска по ул. Станционная, — комментирует пресс-служба областного главка МЧС России. — Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 08:05 местного времени. В течение пяти минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова. Установлено, что конструкции кровли сорвало во двор здания, повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения. Для устранения последствий работают коммунальщики и местные власти.
У подъездов соседних, еще более старых домов (в отличие от общежития, построенного в 50-х, они стоят здесь уже почти 90 лет) — стихийные собрания жильцов. Их трехэтажки без крыш не остались — скорее всего, потому что тех попросту нет. В связи с капитальным ремонтом там, где должно блестеть оцинкованное железо, трепещет на ветру синий полиэтилен. Пленку закрепили на совесть: ураган ее тронул. Но то, что беда обошла их стороной, местных жителей, кажется, всё равно не радует.
— Мы тут все аварийные, хоть этого никто и не признает, — горько бросает пожилой мужчина, отказавшийся назвать свое имя. — Скоро рухнем целиком, всем кварталом. Дома в трещинах, подвалы сыплются. И все из-за [строительства четвертого] моста. Тут надо еще смотреть, у кого крыша поехала. Точно не только у общаги.
Эта версия у местных жителей в приоритете. О том, как трясутся дома из-за стройки, говорит буквально каждый. Впрочем, есть и более фантастические версии. Среди них и бомбежки, и взрыв газа, и на первый взгляд совсем мистические истории.
— Утром, в 7 утра, я сидела на кухне, и вдруг… ничего не могу понять! Что-то как смерч, как огненный шар, всё светло стало, — оживленно и явно не в первый раз рассказывает соседям пенсионерка Нина Сорокина. — А потом стекла закрыло, как молочком, пеленой — и ничего не видно. Потом вдруг грохот, провода летят… Я не поняла даже, нашу крышу унесло или с соседнего дома…
Ее рассказ поначалу кажется досужей фантазией одинокой старушки, но потом звучит вновь и вновь в словах самых разных людей. Когда упавшее с крыши железо оборвало электрические провода все, кто не спал, увидели яркую вспышку.
«У вас всё нормально»
Жильцы общежития для работников завода имени Кузьмина подобных захватывающих историй рассказать не могут. Многие из них не сразу даже поняли, что произошло ЧП — погрешили на всю ту же стройку.
— Услышала грохот, проснулась, с кровати подскочила. Выглянула в окно — а там опять все тихо, — с нервным смешком рассказывает жительница комнаты на третьем этаже Мария Борисова. — Ну, я снова и легла. И вдруг слышу: орут все, подошла [к окну] — а там завалы.
Она сидит на скамейке у вахты коррекционной школы
Рядом — ее соседи. В основном — взвинченные, уставшие, несмотря на утреннее время, женщины. У каждой второй под курткой греется маленькая собачка или кот. Оставлять питомцев в полуразрушенной, разоренной общаге большинство людей не решились.
— Мне постучали спасатели, сказали: 2 минуты, и надо выходить, — растеряно улыбается еще одна жительница общежития Светлана Осипова. — А кошка испугалась, спряталась. Сначала под диван залезла, а потом в угол. Так они (сотрудники МАСС Новосибирска — ред.) мне помогли, мебель отодвинули и на меня ее погнали. И уже тогда я ее схватила.
Как и большинство соседей, она не сразу поняла, что случилось беда: списала шум на строительство четвертого моста. А когда пришла пора эвакуироваться (Светлана живет на третьем этаже), так разволновалась, что схватила только пушистую любимицу да паспорт. Позабытый мобильник ей принес сосед: чтобы закрыть дверь, пришлось возвращаться самой.
По коридорам общежития, по словам местных, уже бродят подозрительные маргинальные личности, проверяющие, что и где плохо лежит.
— Мои-то [кошки] дома, у нас комната не пострадала, а коты посторонних боятся, — объясняет энергичная моложавая блондинка, наглаживающая крупную полосатую кошку, которую пару минут назад отдала ей Светлана Осипова. Животное взирает на происходящее с тем же ужасом, что и люди.
Ее зовут Анна Ивасенко, в общежитии на Станционной, 8, она живет с двумя младшими сыновьями, Сашей и Ваней. Старший, Эдуард, уже взрослый и переехал к девушке. О том, что с домом в любой момент может произойти ЧП, женщина буквально кричала на всех углах задолго до сегодняшних событий. Звонила даже на прямую линию к президенту, но вотще: обращение по цепочке спустили в мэрию Новосибирска, где Анне ответили, что всё идет по плану.
— Мне ответ пришел с мэрии: мы делали обследование дома, мол, проверили комиссией, и ничего подобного не нашли, — обреченно рассказывает женщина. — Куда ни жаловались, чиновники говорят: у вас всё нормально.
— Если сейчас общежитие признают аварийным и скажут, что жить в нем нельзя, что будете делать?
— А мне некуда идти, — ожесточенно отвечает Анна. — Хорошо вот кума приехала: она может к себе младшего сына взять, средний к другу пойдет. А я сама здесь буду. Куда я дену животных?!
Даже задуматься о новом жилье женщина не может: Анна сирота, работает на патронном заводе. На свою небольшую — порядка 30 тысяч рублей в месяц — зарплату, поднимает двоих детей. Надежда была на строительстве моста: якобы согласно изначальному плану общежитие должны были снести, а его жителей — переселить в новостройки. Но сейчас эта идея, если и была реальной раньше, давно забыта.
— Первая задача у нас — обеспечить маневренным фондом людей. Сейчас всех перевезли в тепло, в ближайшую школу
В школьной столовой жителей общежития собирает чиновница из соцзащиты.
— Сейчас все, кому сегодня переночевать будет негде, подходите ко мне. Будем оформлять документы на маневренный фонд, — поставленным голосом объясняет она. — В Ленинском районе помещений маневренного фонда у нас нет, но обычно после пожаров у нас расселяют либо на Зорге, либо на Ленина, 90 — это возле вокзала. А завтра, к 8 утра, приходите в администрацию с документами и пишите заявление на оказание материальной помощи.
— А сколько? — заранее недовольно спрашивает мужчина из толпы.
Ответ присутствующих «не разочаровывает»:
— Размер помощи зависит от возраста, сезона, пола, плюс-минус получается 20 тысяч рублей.
— Она себе на 20 тысяч холодильник купит, если он у нее сломался?! — указывает на соседку из затопленной комнаты Анна Ивасенко.
— Это на предметы первой необходимости, — терпеливо объясняет чиновница. — Вы должны понимать, что никто из здесь присутствующих не виноват в том, что произошло. Мы сейчас пытаемся помочь, и я рассказываю о тех мерах социальной поддержки, которые уже сейчас в Новосибирске предусмотрены...
— А у нас никто никогда и ни в чем не виноват, — саркастически заключает мужчина, который интересовался размером материальной помощи. — Только мы теперь все вот здесь.
Глава района приносит пакеты с хлебом, колбасой, маслом и пакетированным чаем. Он неоднократно обещал горячее питание, кажется, сам отчаялся его дождаться и решил проблему, как мог. Впрочем, и бутерброды работают как успокоительное: тон разговоров заметно снижается.
Через час должен начаться осмотр поврежденных водой комнат.
Разбор
Пока взвинченные, ошалевшие от событий утра люди пытаются успокоиться, завалы у общежития продолжают растаскивать муниципальные спасатели. К месту ЧП подогнали кран, и бойцы МАСС прорубают в кровельном железе отверстия, чтобы зацепить за них крюки и поднять огромный лист с прибитой к нему обрешеткой. Работники УК оттаскивают в стороны доски и мусор, с любопытством поглядывая на съехавший со здания фрагмент крыши и похороненные под ним машины.
— Внутри дома, в угловой части, сейчас разбираем большой элемент, чтобы с крыши свалился, чтобы понять, что там никого нет, — комментирует работу коллег замначальника МАСС Новосибирска Константин Максимов.- Данных, что там люди, у нас нет, но надо убедиться.
В том, что кажется, обошлось без катастрофы, похоже уверены все представители экстренных служб и местных властей.
— По предварительным оценкам экспертов, здание можно будет отремонтировать, — делится новостями глава администрации района Александр Гриб. — Но это, конечно, предварительные выводы.
Жителей общежития они явно не порадуют: на переезд подальше от грохочущей стройки и дорожной пыли надеялся каждый первый.
Наконец, в два часа дня огромный лист медленно взмывает в воздух.
— Х-ха, — оценивает сплющенные буквально в лепешку «Ниву» и ВАЗ-2111 нетрезвый зевака, наблюдающий за работой спасателей. И изрекает в пустоту, — трупов нет. Нет тела, нет дела.
Ветер понемногу успокаивается, с неба на Станционную падает первая снежинка. Наконец попавшие в свои комнаты жители общежития с чемоданами тянутся мимо спасателей к автобусной остановке.
В Новосибирск приходит зима.
Разбираться в обстоятельствах сноса с крыши общежития сегодня начала прокуратура Ленинского района. В надзорном ведомстве заверили, что на контроль возьмут и соблюдение прав жильцов поврежденного здания.
Всю хронику ЧП, а также последствия урагана в Новосибирской области НГС собирал в режиме онлайн. Стихия в ближайшее время немного успокоится, но принесет за собой холод и гололёд.