«Замечания оказались слишком серьезные». Авиаконструктор — о причинах падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

Вечером 23 октября в Иркутске военный самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом. Известно, что оба летчика погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Корреспондент MSK1.RU поговорил о катастрофе с авиаэкспертом, экс-конструктором опытно-конструкторского бюро Вадимом Лукашевичем.



— У меня вопрос только один, почему пилот не катапультировался? — удивился Лукашевич.