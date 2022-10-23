«Замечания оказались слишком серьезные». Авиаконструктор — о причинах падения Су-30 на жилой дом в Иркутске
Вместе с экспертом разбираемся, что могло привести к трагедии
Вечером 23 октября в Иркутске военный самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом. Известно, что оба летчика погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Корреспондент MSK1.RU поговорил о катастрофе с авиаэкспертом, экс-конструктором опытно-конструкторского бюро Вадимом Лукашевичем.
— У меня вопрос только один, почему пилот не катапультировался? — удивился Лукашевич.
При этом эксперт заверил, что никакой связи между этим самолетом и упавшим самолетом в Ейске нет. Сравнивать эти два случая нельзя.
— Там был строевой самолет, уже в эксплуатации — летел на задание с полным боекомплектом, то есть уже в эксплуатации. А этот заводской — он еще даже заказчику не передан. Это первые вылеты — из них, как правило, всегда привозят какие-то неисправности. Что и произошло, что замечания оказались слишком серьезные — летальные для людей. Связывать общим, что плохие запчасти, глупо. Они просто совпали календарно.
На вопрос, почему же самолет во время испытательного полета пролетал над домами, авиаэксперт ответил, что взлетают они в любом случае над жилым районом.
— Там кругом жилые дома. Это серийный завод, и его рабочие должны где-то жить. Вокруг каждого серийного завода, в любом городе, как правило, по всему миру есть жилые постройки. У каждого аэродрома военного, заводского есть специальная зона, где проводят испытания. Он взлетает и летит в нее. Но взлетает он в жилом районе, — заключил Лукашевич.
При этом военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутовов считает, что проблема может быть в запчастях или пилотировании:
— Мне трудно сказать, новый самолет был или после ремонта. Если после ремонта, то есть у меня подозрения на контрафакт деталей, которые используются. Потому что причина падения, как правило, техническая неисправность. Может быть и ошибка пилотирования летчика, — отметил MSK1.RU Кнутов.
В воскресенье, 23 октября, военный самолет упал на дом в Иркутске. Мы собираем всё, что известно, в онлайн-хронике.
Ранее в Сети появилось видео момента падения бомбардировщика Су-34 в Ейске. Трагедия в Ейске произошла 17 октября: военный самолет Су-34 практически сразу после взлета рухнул во двор девятиэтажного дома — погибли 15 человек, 7 из них — из одной семьи. Летчики успели катапультироваться.