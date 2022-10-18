«В Ейске произошла абсолютно нештатная ситуация»

— Какие могут быть причины ЧП? Почему летчики так поздно катапультировались, буквально за пару секунд до столкновения?



— Сейчас комиссия должна выяснить, разобрать причину, и она будет обнародована. Почему так поздно катапультировались — может быть, пытались избежать столкновения с домом. Всё это должно быть установлено, расшифровано. Летчики живые, всё расскажут.

— В Новосибирске тренировочные полеты Су-34 проходят прямо над городом...

— Ваше какое предложение? Запретить самолетам летать? Самолет тяжелее воздуха и, к сожалению, иногда падает. Падают они абсолютно в неожиданных местах. И у нас, и в Америке, и везде, во всём мире. Поэтому даже машина, которая двигается по дороге, может выйти из строя и кого-то задавить. От этого мы не прекращаем ездить на машинах, на поездах, летать на самолетах.