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Тема дняУпавший в Ейске Су-34 произвели в Новосибирске
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Военный самолет упал в ЕйскеПодробности

«Падают они абсолютно в неожиданных местах»: летчик-испытатель — о страхах жителей Новосибирска, над которым летают Су-34

Летчик-испытатель Владимир Барсук ответил на вопросы НГС и успокоил горожан

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Су-34 можно достаточно часто услышать и даже увидеть в Дзержинском районе Новосибирска

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Известный новосибирский летчик-испытатель Владимир Барсук считает, что жителям Дзержинского района не стоит бояться из-за испытаний Су-34 заводом им. Чкалова. Однако в разговоре с корреспондентом НГС он признал, что падения самолетов случаются во всём мире и порой предугадать это невозможно.


Вопрос о своей безопасности у новосибирцев появился после трагедии в Краснодарском крае — самолет Су-34 упал в городе Ейске на жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие. Всё, что известно о ЧП, мы собрали в онлайн-репортаже, а на вопросы об испытаниях самолетов над Новосибирском попросили ответить Владимира Барсука.

Владимир Евгеньевич Барсук — летчик-инструктор 1-го класса авиации ДОСААФ, пилот-инструктор гражданской авиации 1-го класса, летчик-испытатель-инструктор 1-го класса. Кандидат в мастера спорта по планерному спорту. Директор СибНИА имени С. А. Чаплыгина. Почетный авиастроитель РФ, заслуженный летчик-испытатель РФ, заслуженный работник промышленности Новосибирской области, кандидат технических наук. Общий налет — более 9000 летных часов, в том числе на испытательной работе — более 4500 летных часов. Освоил более 35 типов самолетов, вертолетов, автожиров, планеров и один тип дирижабля. Эксперт-аудитор Центра государственной регистрации, сертификации и лицензирования авиации ДОСААФ (РОСТО, с 1996-го), эксперт-аудитор АР МАК (1997 г.), эксперт-аудитор Авиационного сертификационного центра «СибНИА-ТЕСТ» (с 2008-го).

«В Ейске произошла абсолютно нештатная ситуация»

Какие могут быть причины ЧП? Почему летчики так поздно катапультировались, буквально за пару секунд до столкновения?

— Сейчас комиссия должна выяснить, разобрать причину, и она будет обнародована. Почему так поздно катапультировались — может быть, пытались избежать столкновения с домом. Всё это должно быть установлено, расшифровано. Летчики живые, всё расскажут.

В Новосибирске тренировочные полеты Су-34 проходят прямо над городом...

— Ваше какое предложение? Запретить самолетам летать? Самолет тяжелее воздуха и, к сожалению, иногда падает. Падают они абсолютно в неожиданных местах. И у нас, и в Америке, и везде, во всём мире. Поэтому даже машина, которая двигается по дороге, может выйти из строя и кого-то задавить. От этого мы не прекращаем ездить на машинах, на поездах, летать на самолетах.

Может быть, стоит вынести испытания за черту города?

— Это вопрос достаточно сложный. Город разрастается и опять окажется в черте аэродрома. Все полеты, маршруты выстраиваются с обеспечением максимальной безопасности для наземной инфраструктуры для каких-то аварийных событий. Я думаю, что иногда, к сожалению, бывают такого рода сочетания случаев, которые приводят к трагедиям. Еще раз: тут должна разобраться и выяснить все вопросы комиссия.

У вас были опасные ситуации в практике?

— Во время испытаний опасные ситуации являются штатным явлением. Для этого испытания и проводятся.

Стоит ли переживать жителям Дзержинского района Новосибирска, где располагается завод им. Чкалова?

— Я думаю, что жителям Дзержинского района переживать не стоит. В Ейске произошла абсолютно нештатная ситуация. Здесь она маловероятна, в Новосибирске. У нас аэродром всё-таки промышленный, который маленько побезопаснее.

«Под завалами нашли 10 тел»: главное о трагедии в Ейске


В доме загорелись сразу девять этажей

В доме загорелись сразу девять этажей

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Вечером 17 октября в центре города Ейска рухнул военный самолет Су-34. После крушения загорелась девятиэтажка. Вспыхнули сразу все девять этажей. По предварительным данным, погибли 13 человек, среди них трое детей — десять тел обнаружили в руинах после разбора завалов.

На камеры попал момент падения самолета. За несколько секунд до крушения пилоты успели катапультироваться. Сейчас на месте работают спецслужбы.

Серийное производство бомбардировщиков Су-34 с 90-х годов прошлого века ведется на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова — одном из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Сейчас предприятие входит в объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех», сообщается на сайте корпорации. Завод находится в Дзержинском районе Новосибирска.

Какие происшествия случались с самолетами в Новосибирске

26 сентября 1976 года произошло самое громкое авиапроисшествие в истории Новосибирска. 24-летний летчик Владимир Серков угнал с аэродрома Новосибирск-Северный самолет Ан-2 и протаранил панельную пятиэтажку на Степной.

В 2018 году в июле в Заельцовском районе нашли разбившийся легкомоторный самолет Cirrus. Им управлял бизнесмен Владимир Бардокин, руководитель транспортной компании «ТрансСервис», которая обслуживает нефтегазовую отрасль.

В аэропорту Толмачёво грузовой самолет «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 13 ноября 2020 года. К счастью, среди людей пострадавших не было.

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