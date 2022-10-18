«Падают они абсолютно в неожиданных местах»: летчик-испытатель — о страхах жителей Новосибирска, над которым летают
Су-34
Летчик-испытатель Владимир Барсук ответил на вопросы НГС и успокоил горожан
Известный новосибирский летчик-испытатель Владимир Барсук считает, что жителям Дзержинского района не стоит бояться из-за испытаний Су-34 заводом им. Чкалова. Однако в разговоре с корреспондентом НГС он признал, что падения самолетов случаются во всём мире и порой предугадать это невозможно.
Вопрос о своей безопасности у новосибирцев появился после трагедии в Краснодарском крае — самолет Су-34 упал в городе Ейске на жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие. Всё, что известно о ЧП, мы собрали в онлайн-репортаже, а на вопросы об испытаниях самолетов над Новосибирском попросили ответить Владимира Барсука.
Владимир Евгеньевич Барсук — летчик-инструктор 1-го класса авиации ДОСААФ, пилот-инструктор гражданской авиации 1-го класса, летчик-испытатель-инструктор 1-го класса. Кандидат в мастера спорта по планерному спорту. Директор СибНИА имени
«В Ейске произошла абсолютно нештатная ситуация»
— Какие могут быть причины ЧП? Почему летчики так поздно катапультировались, буквально за пару секунд до столкновения?
— Сейчас комиссия должна выяснить, разобрать причину, и она будет обнародована. Почему так поздно катапультировались — может быть, пытались избежать столкновения с домом. Всё это должно быть установлено, расшифровано. Летчики живые, всё расскажут.
— В Новосибирске тренировочные полеты Су-34 проходят прямо над городом...
— Ваше какое предложение? Запретить самолетам летать? Самолет тяжелее воздуха и, к сожалению, иногда падает. Падают они абсолютно в неожиданных местах. И у нас, и в Америке, и везде, во всём мире. Поэтому даже машина, которая двигается по дороге, может выйти из строя и кого-то задавить. От этого мы не прекращаем ездить на машинах, на поездах, летать на самолетах.
— Может быть, стоит вынести испытания за черту города?
— Это вопрос достаточно сложный. Город разрастается и опять окажется в черте аэродрома. Все полеты, маршруты выстраиваются с обеспечением максимальной безопасности для наземной инфраструктуры для каких-то аварийных событий. Я думаю, что иногда, к сожалению, бывают такого рода сочетания случаев, которые приводят к трагедиям. Еще раз: тут должна разобраться и выяснить все вопросы комиссия.
— У вас были опасные ситуации в практике?
— Во время испытаний опасные ситуации являются штатным явлением. Для этого испытания и проводятся.
— Стоит ли переживать жителям Дзержинского района Новосибирска, где располагается завод им. Чкалова?
— Я думаю, что жителям Дзержинского района переживать не стоит. В Ейске произошла абсолютно нештатная ситуация. Здесь она маловероятна, в Новосибирске. У нас аэродром всё-таки промышленный, который маленько побезопаснее.
«Под завалами нашли 10 тел»: главное о трагедии в Ейске
Вечером 17 октября в центре города Ейска рухнул военный самолет Су-34. После крушения загорелась девятиэтажка. Вспыхнули сразу все девять этажей. По предварительным данным, погибли 13 человек, среди них трое детей — десять тел обнаружили в руинах после разбора завалов.
На камеры попал момент падения самолета. За несколько секунд до крушения пилоты успели катапультироваться. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Серийное производство бомбардировщиков Су-34 с 90-х годов прошлого века ведется на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова — одном из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Сейчас предприятие входит в объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех», сообщается на сайте корпорации. Завод находится в Дзержинском районе Новосибирска.
Какие происшествия случались с самолетами в Новосибирске
26 сентября 1976 года произошло самое громкое авиапроисшествие в истории Новосибирска. 24-летний летчик Владимир Серков угнал с аэродрома Новосибирск-Северный самолет Ан-2 и протаранил панельную пятиэтажку на Степной.
В 2018 году в июле в Заельцовском районе нашли разбившийся легкомоторный самолет Cirrus. Им управлял бизнесмен Владимир Бардокин, руководитель транспортной компании «ТрансСервис», которая обслуживает нефтегазовую отрасль.
В аэропорту Толмачёво грузовой самолет «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 13 ноября 2020 года. К счастью, среди людей пострадавших не было.