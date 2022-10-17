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Военный самолет упал в ЕйскеПодробности

Момент падения Су-34 попал на видео

По последним данным, в результате крушения самолета погибли два человека

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На записи можно увидеть точное время, когда произошло крушение

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Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видео. Его публикуют Telegram-каналы.

Пожарные до сих пор пытаются справиться с огнем. По последним данным, в результате крушения самолета погибли два человека, еще 15 пострадали.

Известно о госпитализации троих пострадавших. На месте дежурят бригады скорой помощи.

Кремль сообщает, что президент РФ Владимир Путин принял доклады губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы МЧС Александра Куренкова и Министра здравоохранения Михаила Мурашко о происшествии с военным самолетом, потерпевшим крушение в Ейске. Президент поручил главе региона и министрам вылететь на место происшествия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Обо всём, что известно о происшествии, вы можете оперативно узнавать в онлайн-репортаже на 161.RU.

Новость дополняется

Су-34Ейск
  • ЛАЙК1
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  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
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