Момент падения
Су-34 попал на видео
По последним данным, в результате крушения самолета погибли два человека
Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видео. Его публикуют Telegram-каналы.
Пожарные до сих пор пытаются справиться с огнем. По последним данным, в результате крушения самолета погибли два человека, еще 15 пострадали.
Известно о госпитализации троих пострадавших. На месте дежурят бригады скорой помощи.
Кремль сообщает, что президент РФ Владимир Путин принял доклады губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы МЧС Александра Куренкова и Министра здравоохранения Михаила Мурашко о происшествии с военным самолетом, потерпевшим крушение в Ейске. Президент поручил главе региона и министрам вылететь на место происшествия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.
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