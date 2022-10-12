ФСБ заявила о предотвращении теракта украинских спецслужб в Брянске
Задержан гражданин Украины
ФСБ сообщает о задержании гражданина Украины, который готовил теракт на транспортном терминале в Брянске. По данным спецслужбы, мужчина 1976 года рождения прибыл в Россию из Киева через Эстонию, где изъял схрон, «подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств».
— У злоумышленника изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ, — говорится в сообщении.
Как уточняют в ФСБ, позднее уже собранную бомбу мужчина собирался заложить на одном из складов транспортно-логистической компании.
Также ФСБ сообщает, что в Подмосковье задержан украинец, доставивший из Киева два ПЗРК «Игла».
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— По заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения, — говорится в сообщении.
Ранее Федеральная служба безопасности назвала имя организатора взрыва на Крымском мосту 8 октября. Это глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны.