ФСБ заявила о предотвращении теракта украинских спецслужб в Брянске

ФСБ сообщает о задержании гражданина Украины, который готовил теракт на транспортном терминале в Брянске. По данным спецслужбы, мужчина 1976 года рождения прибыл в Россию из Киева через Эстонию, где изъял схрон, «подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств».