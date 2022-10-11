Пешеход в тяжелом состоянии: новосибирец на «Опеле» сбил мужчину и скрылся после ДТП на Ипподромской
Вскоре сбежавшего водителя нашли сотрудники ГИБДД
Ночью 10 октября в Центральном районе Новосибирска иномарка сбила
Как рассказали в городской ГИБДД, авария произошла в 02:40 напротив дома на Ипподромской, 17.
— В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина, на внешний вид 40 лет, — в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, — рассказали в инспекции.
Во время розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД установили водителя,
Ночью 12 сентября в Новосибирске