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Пешеход в тяжелом состоянии: новосибирец на «Опеле» сбил мужчину и скрылся после ДТП на Ипподромской

Вскоре сбежавшего водителя нашли сотрудники ГИБДД

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Авария случилась в 2 часа ночи

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Ночью 10 октября в Центральном районе Новосибирска иномарка сбила 40-летнего пешехода. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу, а водитель машины скрылся с места аварии.

Как рассказали в городской ГИБДД, авария произошла в 02:40 напротив дома на Ипподромской, 17.

— В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина, на внешний вид 40 лет, — в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, — рассказали в инспекции.

Во время розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД установили водителя, 25-летнего водителя Opel Astra. В отношении его вынесены определения о возбуждении дел по ст. 12.24 и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее причинения вреда здоровью и невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Водитель автомобиля уехал с места аварии

Водитель автомобиля уехал с места аварии

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Ночью 12 сентября в Новосибирске 22-летний водитель автомобиля Chery Tiggo сбил двух пешеходов на Красном проспекте и скрылся с места ДТП. Тогда пострадавших также доставили в больницу.

ГИБДДДТП
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