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СрочноСбили двух пешеходов на Красном проспекте
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Водитель сбил двух пешеходов на Красном проспекте и скрылся с места ДТП

Пострадали 19-летняя девушка и 21-летний парень

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Пешеходов сбили на переходе, где нет светофора

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Ночью 12 сентября в Новосибирске 22-летний водитель автомобиля Chery Tiggo сбил двух пешеходов на Красном проспекте и скрылся с места ДТП. Пострадавших доставили в больницу.

Наезд произошел в 02:09 на территории Центрального района.

— По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Достоевского в сторону улицы Гоголя. В пути следования в районе дома на улице Красный проспект, 67 не предоставил преимущество и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель скрылся с места происшествия, но позже его нашли сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадали 19-летняя девушка и 21-летний парень. Обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне, 11 сентября, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил 14-летнего подростка, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Школьнику потребовалась помощь врачей.

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