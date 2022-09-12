Водитель сбил двух пешеходов на Красном проспекте и скрылся с места ДТП
Пострадали 19-летняя девушка и 21-летний парень
Ночью 12 сентября в Новосибирске
Наезд произошел в 02:09 на территории Центрального района.
— По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Достоевского в сторону улицы Гоголя. В пути следования в районе дома на улице Красный проспект, 67 не предоставил преимущество и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Водитель скрылся с места происшествия, но позже его нашли сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадали
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