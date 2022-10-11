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Внезапная смерть второклассника под Новосибирском: следователи возбудили уголовное дело

Мальчик выполнял разминку и упал на уроке физкультуры

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Следователи уточнили, что ребенок умер по пути в больницу

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 8-летнего мальчика из школы села Сокур, расположенного в Мошковском районе Новосибирской области.

Болотнинский межрайонный следственный отдел СК России по НСО возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 8-летний мальчик на уроке физкультуры выполнял вместе с одноклассниками разминку. Через некоторое время ребенку стало плохо и он упал.

— Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался, — сообщили в СК. Сейчас следователи допрашивают родственников погибшего и учителей.

В августе НГС рассказывал, как 5-летняя девочка погибла после падения с самоката в детском саду.

Следственный комитетШкола
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