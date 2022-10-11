Внезапная смерть второклассника под Новосибирском: следователи возбудили уголовное дело
Мальчик выполнял разминку и упал на уроке физкультуры
Следователи возбудили уголовное дело после смерти
Болотнинский межрайонный следственный отдел СК России по НСО возбудил уголовное дело по
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета,
— Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался, — сообщили в СК. Сейчас следователи допрашивают родственников погибшего и учителей.
В августе НГС рассказывал, как 5-летняя девочка погибла после падения с самоката в детском саду.