«Маленькую мою в черный мешок...» Репортаж из детского сада, где 5-летняя девочка погибла, упав с самоката

Как рассказывают в родительском чате мамы со слов своих детей, всё произошло в двух шагах от дверей садика и очень быстро:

— Она была на самокате, катилась очень быстро. То ли в ямку, то ли на камушек наехала, упала сильно, вниз лицом. Воспитательница ее на руки схватила, она плакала, — звучит озабоченный женский голос в аудиосообщении.

Трещин в асфальте на территории действительно хватает. Ровное покрытие здесь, кажется, только в автогородке — на тематической игровой площадке. Тем не менее самокаты в садике, по словам Вячеслава, совсем не редкость: