«Маленькую мою в черный мешок...» Репортаж из детского сада, где 5-летняя девочка погибла, упав с самоката
Родители хвалят воспитательницу, а отец погибшей девочки жаждет наказать заведующую
5-летняя девочка погибла сегодня на прогулке в детском саду в Новосибирске. Она каталась на самокате и, попав в выбоину на асфальте, упала и ударилась головой. Спасти ее не удалось. Теперь обстоятельства трагедии изучают следователи СК и полицейские, а работу воспитательницы и руководства садика проверяет департамент образования мэрии Новосибирска. Больше всего хотят найти виновников родители погибшей малышки.
— Мне жена позвонила, я быстро приехал. Сначала молился тут у дверей. Долго. Минут 15... А когда реанимация мне сказала, что мы не смогли спасти вашу дочь, я просто достал ножик и просто начал бегать и орать... Я хотел их всех зарезать, — папа девочки Вячеслав говорит очень быстро, но ровно, безэмоционально. Как будто даже удивляется своему поведению. Но где бы он ни стоял и с кем ни говорил, то и дело отводит взгляд и посматривает чуть в сторону. На глубокую выбоину в асфальте, где погибла девочка.
Как рассказывают в родительском чате мамы со слов своих детей, всё произошло в двух шагах от дверей садика и очень быстро:
— Она была на самокате, катилась очень быстро. То ли в ямку, то ли на камушек наехала, упала сильно, вниз лицом. Воспитательница ее на руки схватила, она плакала, — звучит озабоченный женский голос в аудиосообщении.
Трещин в асфальте на территории действительно хватает. Ровное покрытие здесь, кажется, только в автогородке — на тематической игровой площадке. Тем не менее самокаты в садике, по словам Вячеслава, совсем не редкость:
— Все дети тут на самокатах... Воспитатели разрешали, — продолжает он рассказывать всё тем же ровным тоном. — Я неоднократно говорил, что нельзя самокаты на таком асфальте. Дети падают, неоднократно дочь получала травмы, другие дети получали травмы, и бесполезно. Всё равно все дети тащат самокаты, а не разрешить [одному только] своему ребенку... Это как на детский праздник взять и не подарить ребенку подарок. У всех есть, значит, ей надо тоже.
Вячеслав уверен: если бы был запрет «свыше», от заведующей детсадом или ее заместителя, самокаты и велосипеды бы исчезли с территории садика вместе с соблазном покататься, но на его замечания руководство якобы не реагировало. Теперь он хочет наказать виновника смерти дочки.
— Привлечь к ответственности их, — говорит он. — Особенно заведующую.
Уточнить, согласна ли с этой версией заместитель заведующей, не удается: женщина как раз беседует с сотрудницей департамента образования мэрии.
— Проводится внутреннее расследование, по его окончании мы обязательно дадим комментарии, — спокойно сообщает муниципальная чиновница.
Заведующей, по словам родителей, в детском саду сегодня нет: может быть, в отпуске, а может, и на больничном... В самом дошкольном учреждении официально комментировать трагедию отказываются, на неофициальные вопросы отвечают: ничего не знаю, мол, были в другом корпусе. Старались не делиться подробностями и с мамой и папой погибшей девочки.
— Ничего нам не говорили, пока я сама не спросила у нянечки, которая еще у старшего сына была, — всхлипывает жена Вячеслава Юлия.
Она знает совсем немного: якобы Настя ехала последней или одной из последних, спешила догнать друзей и воспитательницу... и упала.
Из открытых окон второго этажа слышны веселые детские голоса: не все мамы и бабушки успели забрать своих ребятишек. Ждут и Вячеслав с женой Юлией: тело их дочери еще не увезли.
Воспитательницей в группе, которую посещала девочка, была женщина по имени Лидия Ф. Остальные родители ее хвалят.
— Положительная, — говорит мужчина по имени Алексей. — К детям очень хорошо относилась, не агрессивно.
— Ребенку нравится, — поддерживает его мама еще одного Настиного одногруппника Елена. — Лично у нас никаких инцидентов не было. У нас [тоже] ребенок на самокате. Здесь вообще постоянно и велики, и самокаты.
Фамилии они называть не хотят: боятся, что начнутся проблемы с руководством садика.
Впрочем, до сегодняшнего дня устраивал детский сад и родителей погибшей девочки. До нее дошкольное учреждение посещал старший сын супругов — ему уже 14. Его воспитательница, говорит Юлия, была строгая, но хорошая.
Самой Лидии в детском саду давно нет.
— Ее увезли от меня подальше, — не очень уверенно объясняет Вячеслав. — Я же тут как сумасшедший был...
— Говорили, ей плохо стало, врачи забрали, — также осторожно предполагает еще одна родительница. О ЧП она знает совсем немного: говорит, то ли просто поранился ребенок, то ли погиб.
Говорить с журналистами Лидия Ф. отказалась. Ее начальство в детском саду тоже воздержалось от комментариев.
Следственные действия на месте происшествия уже закончены, появляется спецмашина судмедэкспертизы.
— Мое солнышко... маленькую мою — в черный мешок...
Юлию обнимает пришедшая поддержать ее подруга. Вячеслав, который до этого рассказывал о самокатах, прерывается на полуслове и делает шаг вперед. Санитары деликатно прикрывают обзор дверцей машины, но, кажется, родители всё равно всё видят.
Сразу после того, как машина уезжает, расходятся и все остальные. Полицейские выражают соболезнования, потом уходит, помахивая упакованным в пакет маленьким самокатом, следователь.
— Возбуждено уголовное дело по факту смерти 5-летней девочки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), — комментируют ситуацию в ведомстве часом позднее.
Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.
Ранее НГС писал о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка на пожаре в Кировском районе Новосибирска.