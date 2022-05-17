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СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка на пожаре в Новосибирске

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности

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Пожар произошел 15 мая

Пожар произошел 15 мая

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Следственный отдел по Кировскому району СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело после проверки пожара, в котором погиб 5-летний ребенок. Ранее сообщалось, что ребенку 4 года.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

— По данным следствия, 15 мая 2022 года в дневное время в частном доме по улице Прокопьевской Кировского района города Новосибирска произошел пожар. Во время тушения было обнаружено тело 5-летнего ребенка со следами сильного термического воздействия. При выполнении первоначальных следственных действий не установлено следов аварийной работы электронагревателя, который находился в месте очага возгорания, — сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизу. Следователи продолжают собирать доказательства по делу, расследование продолжается.

В Новосибирской области ночью 7 апреля в пожаре погибли двое детей.

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